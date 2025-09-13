Anticipazioni La forza di una donna prossime puntate: 14-20 settembre 2025: Arif chiede a Bahar di sposarlo ma lei è vittima di un grave malore

Anticipazioni La forza di una donna: prossime puntate della settimana 14-20 settembre 2025

Continuano i colpi di scena nella dizi turca di Canale 5 che da questa settima a approda anche nel weekend e dalle anticipazioni La forza di una donna si scopre che più di tutto a preoccupare saranno le condizioni di salute di Bahar per nulla buone, anzi, gravemente compromesse dalla malattia e dall’assenza di un donatore di midollo che possa salvarle la vita. E non è tutto anche l’arrivo di Sarp, che tutti credevano morto porterà scompiglio nelle trame. E persino i piccoli Nisan e Doruk saranno vittime di tensioni e conflitti.

Andando con ordine, le anticipazioni La forza di una donna delle puntate dal 14 al 20 settembre 2025 svelano che ansiosi e provati per l’assenza di Bahar, Nisan e Doruk finiranno per litigare a riuscire a calmare i piccoli sarà Arif una volta tornato dall’ospedale. Anche Yusuf apparirà sempre più frustato. E poi ancora quando Sarp scoprirà che la moglie e i figli sono ancora vivi e non morti come gli avevano fatto credere avrà una brusca reazione e sconvolto arriverà ad aggredire Suat. In seguito tornato lucido deciderà incontrare i piccoli, convinto da Enver.



Grave malore per Bahar in ospedale, Arif le chiede di sposarlo: anticipazioni La forza di una donna

È poi ancora dalle anticipazioni La forza di una donna della settimana dal 14-20 settembre 2025 si scopre che per proteggere Doruk e Nisan, Enver con Hatice e Yeliz elaboreranno un piano. Bahar verrà assistita in ospedale da Ceyda, mentre Arif la supporterà e soprattutto le farà la proposta di matrimonio, Arif chiederà a Bahar di sposarlo ma proprio in quel momento la avrà un grave malore, mettendo tutti in apprensione. Sarp avrà un confronto profondo con Enver e Ceyda, comprendendo finalmente l’importanza di Bahar per chi la conosce. Nel frattempo, Yesim scoprirà che Nezir non è in coma e verrà rapita, finendo sotto il suo controllo. Alla fine una buona notizia, Sirin accetterà di donare il midollo a Bahar in cambio di qualcosa da Sarp…L’appuntamento con La forza di una donna è nel weekend a partire dalle 14.30 e dal lunedì al venerdì alle 15:30.