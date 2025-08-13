Anticipazioni La forza di una donna della settimana, prossime puntate 18-22 agosto, Bahar muore? Sirin non può più donarle il midollo osseo

Anticipazioni La forza di una donna, prossime puntate 18-22 agosto 2025: Sirin viene rapita

Le prossime puntate della dizi turca saranno piene di colpi di scena, risvolti spiazzanti e rivelazioni choc e la protagonista sarà sempre più in pericolo di vita al punto che quando credeva di essere vicina alla salvezza un nuovo drammatico retroscena metterà in crisi tutte le sue certezze. Andando con ordine dalle anticipazioni La forza di una donna si scopre che a Bahar verrà annunciato che potrà finalmente sottoporsi al trapianto di midollo: il donatore è Sirin.

Scoperta la notizia la gioia e la felicità di aver scoperto un donatore compatibile lascerà spazio alla paura e alla diffidenza in Bahar. La donna sarà alle prese con importanti dubbi e soprattutto dovrà scendere a patti con il suo orgoglio. Da una parte sa che rifiutare la donazione la condannerebbe a morta certa, ma dall’altra accettare l’aiuto della sua sorellastra Sirin è un affronto impensabile. Tuttavia la situazione prenderà una piega inaspettata e per certi versi allarmante quando Sirin verrà rapita da Munir, che la terrà sotto minaccia.



Sirin non può più donare il midollo: Bahar morirà? Anticipazioni La forza di una donna prossima settimana

Ed i colpi di scena drammatici non sono finiti qui perché le anticipazioni La forza di una donna della prossima settimana, dal 18 al 22 agosto 2025, svelano che Sirin verrà rapita da Munir che la terrà sotto minaccia assicurandogli, prima di liberarla, che ucciderà i suoi genitori se non terrà la bocca chiusa su Bahar e la sua famiglia. A questo punto Sirin rivelerà a Sarp che la moglie ed i due figli sono morti tutti in un incendio. Poco dopo, Jale farà una scoperta choc: Sirin ha l’epatite e non potrà donare il midollo finché non sarà guarita. Enver, Yeliz e Ceyda cercheranno di tirare su il morale a Bahar regalandole un vestito elegante, ma la malattia ha lasciato evidenti segni sul suo corpo. L’uomo della donna, tuttavia, sarà pessimo, Bahar infatti temerà di morire.L’appuntamento con la dizi turca è dal lunedì al venerdì a partire dalle 17.20 circa su Canale 5.