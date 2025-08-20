Anticipazioni La forza di una donna, prossime puntate settimana 25-29 agosto 2025: Sirin finisce in manicomio? Enver scopre che Sarp è vivo!

Anticipazioni La forza di una donna, puntate della prossima settimana 25-29 agosto 2025: Enver scopre che Sarp è vivo!

Dalle anticipazioni La forza di una donna della prossima settimana si scopre che non mancheranno i colpi di scena e i risvolti inaspettati. Alla festa a sorpresa di Bahar si presenteranno anche degli uomini poco raccomandabili che dichiareranno di essere i nuovi proprietari della protagonista nel frattempo Arif scoprirà che Yusuf ha ceduto la casa in questione per ripagare parte dei suoi debiti di gioco.

E poi ancora dalle anticipazioni La forza di una donna sulle prossime puntate dal 25 al 29 agosto 2025 si scopre che Sarp chiederà a Levent di organizzare l’incontro con Sirin. Bahar nel frattempo sarà ricoverata per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute e sarà Enver ad occuparsi di Nisan e Doruk portandoli a scuola, preparando da mangiare e gestirli. Tuttavia i due bambini si affezioneranno molto ad Arif tanto che gli chiederanno di far loro da papà. E poi Enver si recherà da Mahir per recuperare il telefono di Bahar con le foto di Sarp, ma l’uomo gli rivela di aver incontrato di recente il marito della figliastra. Sotto shock, il sarto affronta Sirin, la quale conferma a Enver che Sarp sia ancora vivo, però aggiunge anche di non sapere dove si trovi.



Sirin rischia di finire in un ospedale psichiatrico, anticipazioni La forza di una donna nuove puntate

E gli spoiler clamorosi non sono finiti qui, dalle anticipazioni La forza di una donna della prossima settimana si scopre che nelle puntate dal 25 al 29 agosto 2025 Enver pretenderà che Sirin lo faccia incontrare con Sarp e le dirà che, altrimenti, andrà alla polizia e dirà che l’uomo è vivo. Nonostante le insistenze di Sirin di tenere la bocca chiusa, Enver non sentirà ragioni e così la figlia compirà un gesto disperato per fermarlo. Tuttavia, lui continuerà a pretendere che Sirin organizzi un incontro con il genero, altrimenti denuncerà tutto alla polizia. Nel mentre, Julide si presenterà da Enver per chiedergli di farle vedere Bahar ed i nipotini. Per finire, Jale consiglia ad Hatice di prendere in considerazione la possibilità di rinchiudere Sirin in un ospedale psichiatrico. Sirin finirà in manicomio? La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.