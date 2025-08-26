Anticipazioni La forza di una donna, puntata in onda domani mercoledì 27 agosto 2025: Bahar viene ricoverata in ospedale

Anticipazioni La forza di una donna, puntata 27 agosto 2025

Nuovo appuntamento nella giornata di domani, mercoledì 27 agosto 2025, con una nuova puntata de La forza di una donna nel pomeriggio di Canale 5 alle ore 17.15 (qui le anticipazioni settimanali). Nelle precedenti puntate della dizi turca il pubblico ha assistito a numerosi colpi di scena, dall’incontro tra Hatice e l’ex amante di suo marito sino alla movimentata festa a sorpresa organizzata per Bahar.

In quell’occasione, infatti, presso l’abitazione della protagonista si sono presentati anche personaggi sconosciuti e poco raccomandabili che hanno rivelato di essere i nuovi proprietari della casa. Nel frattempo, Yusuf è sempre più indebitato nel gioco e ha così deciso di cedere l’appartamento per coprirne le spese, mandando Arif su tutte le furie.

Intanto Sarp e Sirin si incontrano e la ragazza scoppia in lacrime durante il loro confronto, quando chiede scusa all’uomo per quanto successo in passato…

Anticipazioni La forza di una donna: Doruk e Nisan sempre più affezionati ad Arif

Quali sono invece le anticipazioni La forza di una donna della puntata di domani, mercoledì 27 agosto 2025, riportate sul sito di Mediaset Infinity? L’ingresso di Arif nella vita di Bahar ha profondamente rivoluzionato la sua famiglia e anche i figli della donna, Doruk e Nisan, iniziano ad affezionarsi a lui al punto da considerarlo ormai come un padre.

Nel frattempo Bahar sta facendo i conti con non pochi problemi di salute, che la spingono addirittura ad un immediato ricovero in ospedale per alcuni accertamenti. La donna affida la cura dei bambini a Enver, il quale, durante la sua assenza da casa, si occupa di gestirli, di preparargli da mangiare e di portarli a scuola.