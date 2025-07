Anticipazioni La forza di una donna prossima settimana, puntate da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025: Bahar scopre che Sirin la evita e si affrontano

Anticipazioni La forza di una donna, puntate dal 28 luglio al 1 agosto 2025

La forza di una donna torna in onda la prossima settimana, come sempre da lunedì al venerdì dalle ore 15.45 nel pomeriggio di Canale 5, con nuove ed attesissime puntate e dopo la consueta pausa del weekend. Scopriamo ora insieme quali sono le anticipazioni La forza di una donna della prossima settimana, riportate sul sito di Mediaset Infinity, per le puntate che vanno da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025 (qui le anticipazioni della puntata di oggi).

La forza di una donna anticipazioni 28 luglio 2025/ Sirin ha un piano, vuole far tornare Enver a casa ma...

Le condizioni di Sirin destano non poca preoccupazione nel suo analista, timoroso all’ipotesi che la ragazza possa decidere di suicidarsi, al punto da telefonare a Hatice per informarla e per invitarla a darle un supporto costante.

Non se la passa meglio Bahar che, dopo essere rimasta senza soldi, decide di chiedere aiuto a Enver ma l’uomo scopre di non poterla aiutare dal momento che la sua pensione non è disponibile. Lo stesso Enver, inoltre, prende l’importante decisione di trasferirsi da Bahar e di portare con sé la sua sartoria, dopo i numerosi litigi avuti con Sirin e Hatice.

Anticipazioni Forbidden Fruit, prossime puntate 28 luglio-1 agosto 2025/ Yildiz umilia Ender: Zeynep parte

Anticipazioni La forza di una donna: Hatice si riavvicina alla famiglia

Entrando nel vivo delle anticipazioni La forza di una donna della prossima settimana, da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025, Hatice decide di riallacciare i rapporti con Bahar e Enver e si reca così a casa della donna per trascorrere un po’ di tempo assieme ai nipoti, trascurando le manipolazioni di Sirin.

Intanto viene a galla la verità attorno alla relazione clandestina tra Sirin e Sarp: Bahar si arrabbierà con Enver quando scoprirà che anche lui ne era a conoscenza. Tra i due si accenderà uno scontro infuocato, nonostante il quale Enver deciderà comunque di continuare ad aiutare la donna.

Anticipazioni Beautiful, 24 luglio 2025/ Zende sorprende Luna, Xander rivela nuovi dettagli a Finn su Thomas

Nel frattempo Bahar vuole mettersi sulle tracce di Julide, madre di Sarp, convinta che l’uomo sia ancora vivo e nella speranza che la suocera possa badare ai suoi figli in caso di morte. Non mancheranno le tensioni, con Bahar che scopre che Sirin ha chiesto ospitalità a casa di Jale e Musa pur di evitarla: la protagonista si infurierà e, recandosi a casa loro senza preavviso, accenderà il confronto.