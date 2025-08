Anticipazioni La forza di una donna, puntate prossima settimana da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025: Bahar sempre più convinta che il marito Sarp sia vivo…

Cosa rivelano le anticipazioni di La forza di una donna della prossima settimana, per le puntate che vanno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025? Secondo quanto riportato sul sito di Mediaset Infinity (qui le anticipazioni di lunedì 4), Bahar sarà una furia quando scoprirà che anche Enver era a conoscenza della relazione segreta tra Sarp e Sirin e lo caccia, ma l’uomo continuerà comunque ad aiutarla.

Bahar continua a mettersi sulle tracce di Sirin, nascosta da Jale e Musa, e la trova a casa di Jale, la quale nel frattempo scopre dei problemi causati dalla ragazza nel suo matrimonio. Le due sorellastre hanno uno scontro fisico che procura alla protagonista un graffio sul viso: di fronte alla ferita, notata subito dai figli, la donna inventa una scusa per non raccontare la verità.

Intanto Sirin è ormai finita nel mirino di Ceyda e Yeliz che cercano vendetta: gli eventi decollano vertiginosamente quando lo scontro degenera e porta all’immediato arresto di Yeliz.

Anticipazioni La forza di una donna: Hikmet tenta di uccidere Ceyda

In merito alle anticipazioni La forza di una donna della prossima settimana, per le puntate che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025, Piril vuole tenere lontani Sarp e i suoi figli e nasconde all’uomo una foto che li ritrae assieme a Bahar; nel frattempo Bahar è su tutte le furie per le verità cui è venuta a conoscenza e s’infuria anche con Arif.

Intanto Hikmet decide di confidare il suo sentimento per Ceyda ma arriva addirittura al tentativo di omicidio in uno scatto di follia: la donna viene fortunatamente tratta in salvo in tempo dalla polizia, che alla fine però la arresta. Nel frattempo Hatice viene a conoscenza delle gravi condizioni di salute di Sirin, motivo per il quale inizia a comprendere e giustificare alcuni suoi comportamenti del passato. Infine, dopo l’arresto, sia Ceyda che Yeliz escono di prigione ma per Yeliz arriva una brutta notizia: il marito ha chiesto il divorzio. Come reagirà?