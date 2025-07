Anticipazioni settimanali La forza di una donna: puntate 21-25 luglio 2025

Dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.15 la dizi turca con protagonista Bahar, una madre single con due bambini piccoli, continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5 e dalle anticipazioni La forza di una donne della prossima settimana si scopre che la protagonista Bahar sarà sempre più male e dovrà sottoporsi a nuove terapie in ospedale ma, come se non bastasse, Sirin sfrutterà l’occasione per metterle contro Hatice. Nel frattempo verrà fuori un’amara verità sul marito.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni La forza di una donna della prossima settimana (da lunedì 21 al venerdì 25 luglio 2025) svelano che Bahar si trasferirà insieme ai due figli Nisan e Doruk da Enver ed Hatice ma mentre il primo accoglierà i tre in maniera molto calorosa in modo da farli sentire accolti, Hatice e Sirin si mostreranno sin da subito molto freddi nei suoi confronti e dunque Bahar dovrà fare i conti con questa situazione per nulla piacevole. Nisan farà un sogno bizzarro su suo padre. Jale inviterà Yeliz a tenere d’occhio Bahar affinché resti a casa della sua famiglia, eviti stress e informi i parenti degli esami necessari per il trapianto di midollo osseo.

Bahar sta sempre più male e finisce in ospedale: anticipazioni La forza di una donna prossima settimana

E non è tutto perché dalle anticipazioni settimanali de La forza di una donna si scopre che Bahar aprendo i messaggi del marito che crede morto Sarp scopre qualcosa che la sconvolgerà: dei messaggi molto ambigui e piccanti con un’altra donna e deciderà di indagare per scoprire se davvero suo marito aveva un’altra donna e nel di chi si tratta. Dirà tutto a Yeliz e le due donne insieme cercheranno di scoprire l’identità della donna. Sconvolta dalla situazione i malori di Bahar aumenteranno.

Le anticipazioni La forza di una donna dal 21 al 25 luglio 2025 svelano che Sirin convincerà Hatice che Bahar finga i suoi malori, alimentando la sua gelosia mentre Bahar, debole, continuerà a svenire e a necessitare di cure. Bahar tornerà tardi dall’ospedale e Hatice, manipolata da Sirin, la lascerà fuori casa tutta la notte, costringendola a dormire sui gradini con grande umiliazione. Il giorno dopo, Bahar scoprirà che Enver aveva già portato il telefono in negozio, mentre Ceyda chiederà a Enver di cucirle abiti succinti per i suoi spettacoli.