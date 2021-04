Anticipazioni La fuggitiva/ Ultima puntata 26 aprile: Arianna rischia la vita

Andrà in onda lunedì 26 aprile la quarta e ultima puntata de La fuggitiva, la fiction Rai con protagonista Vittoria Puccini nei panni di Arianna, una donna sospettata dell’omicidio di suo marito che scappa dalla polizia per mettersi sulle tracce del vero assassino. Le anticipazioni rivelano che Arianna riuscirà finalmente a contattare Feola e ad accordarsi con lui per raccontargli di persona ciò che ha scoperto. Prima di incontrarla, però, Feola viene tramortito dai rapitori di Simone. Arianna e Marcello, giunti sul luogo dell’appuntamento, si ritroveranno faccia a faccia con i loro aggressori, che tenderanno ai due un pericolosissimo agguato.

La fuggitiva, anticipazioni ultima puntata: Michela collabora con Arianna e Marcello

Nel corso della prossima puntata de La fuggitiva, insomma, Arianna e Marcello dovranno far fronte a nuovi rischi che potrebbero mettere a repentaglio le loro stesse vite. Feola in primis subisce un’aggressione importante che lo lascia tramortito e incapace di reagire. Il principale antagonista di Arianna, in questa puntata, risponde al nome di Bondi: quest’ultimo, infatti, arriva quasi sul punto di ucciderla. Michela le evita il peggio precipitandosi sul posto grazie agli indizi ricavati da un’intercettazione telefonica. Suo complice il collega Marchi: è proprio lui a fornirle un aiuto decisivo in questa peculiare operazione di salvataggio. Alla fine, Michela accetta di collaborare con Arianna e Marcello e di rifugiarsi con loro nella vecchia villa di famiglia di lei. Dai media, i tre apprendono che Simone è stato rapito.

