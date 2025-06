Anticipazioni La notte del cuore, seconda puntata: Nuk e Melek spiazzano tutti

E’ tempo di secondo appuntamento per i fan della nuova serie turca La notte del cuore. Dopo il successo del primo episodio, tornano su Canale Cinque i grandi protagonisti, da Nuh a Melek, pronti a regalare una puntata davvero ricca di emozioni e sorprese per il pubblico. Nuh e Melek decideranno di incontrare Sumru e riveleranno di essere i due gemelli da lei abbandonati subito dopo essere nati. Sumru finirà per negare ogni accusa. Intanto il misterioso Tahsin inizia a tenere d’occhio i due fratelli. Savilay e Cihan si confrontano sull’imminente fidanzamento.

Maria Chiara Giannetta non si ferma: dopo Don Matteo 13 torna con Blanca 3/ "Tante novità e cambiamenti"

Giunto il grande giorno del fidanzamento, Melek riesce a intrufolarsi come cameriera per mettere di nuovo in difficoltà Sumru e ci riesce. Savilay va in fuga dalla grande festa, ma in macchina ha un incidente di cui viene informato Samet che manda Cihan a recuperare la ragazza per poi mandare avanti la festa.

Anticipazioni La notte del cuore: Melek soffre

Tra i protagonisti di questa seconda puntata de La notte del cuore troveremo anche Melek, che viene accolta nella casa di Nihayet per darle una mano con la fisioterapia. Allo stesso tempo, Nuh affronta Berk, un uomo che stava ricattando Sevilay con foto compromettenti. Dopo averlo minacciato, Nuh cancella ogni prova e mette in guardia Berk, impedendogli di infastidire ancora Sevilay. Ancora Melek viene poi presentata alla famiglia di Samet, il genero di Nihayet.

Giulia e Diego ci saranno in Don Matteo 15? Anticipazioni ufficiali/ Svelata la verità anche su Vittoria

Dei componenti della famiglia rimangono spiazzati, ma Nihayet insiste sulla sua utilità alla causa. Meleh a quel punto accetta l’incarico e decide di rimanere a disposizione, Nuh è disperato perché ha perso il telefono, finito in un tombino