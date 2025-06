Anticipazioni La notte del cuore, terza puntata: il dramma di Sumru

Nuovo appuntamento in arrivo con la nuova serie turca La notte del cuore fissato a domenica 8 giugno 2025. La dizi che sta appassionando i telespettatori di Canale Cinque si appresta a fare capolinea sul piccolo schermo con una nuova puntata ricca di colpi di scena ed emozioni. Stando alle anticipazioni de La notte del cuore, Sumru sarà la sfortunata protagonista dell’episodio trasmesso domenica prossima in prima serata. La donna sarà vittima di un’intossicazione da fumo che complicherà non poco le cose per lei e si rischierà il peggio. La presenza di Nuh, però, riuscirà a evitare il peggio dato che riuscirà a mettere in salvo Sumru, portandola in fretta e furia fuori dall’abitazione in fiamme, la situazione riuscirà a risolversi con un epilogo meno drammatico di quanto prospettato.

Anticipazioni La notte del cuore che ci rivelano anche che Nuh verrà rilasciato dall’ospedale, riceverà un’allettante proposta di lavoro del tutto inaspettata da parte di Samet Sansalan, suscitando l’interesse di Tahsin, determinato e pronto a tutto pur di riuscire ad acquistare una proprietà della famiglia Sansalan.

Anticipazioni La notte del cuore, rischia di saltare un accordo milionario

Le anticipazioni La notte del cuore della puntata dell’8 giugno 2025 ci rivelano che esploderà il caso all’interno di villa Sansalan, dopo che un malinteso rischierà di mandare all’aria un accordo dal valore elevatissimo. Un colpo di scena che sicuramente regalerà grandi emozioni al pubblico di Canale Cinque, vedremo come sarà accolto dai telespettatori che hanno dimostrato di apprezzare la nuova produzione turca in queste settimane.

L’accoglienza del pubblico è stata certamente positiva. Vedremo come andranno le cose anche con il passare delle puntate, con il pubblico che ha accolto con grande entusiasmo.

