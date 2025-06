Anticipazioni La notte nel cuore, lo spoiler dell'attrice Isil Yucesoy: "Ecco quale segreto nascondono Sumru e Nihayet e perché è succube della madre"

Anticipazioni La notte nel cuore, parla l’attrice Isil Yucesoy: “Ecco perché Sumru è succube della madre Nihayet

Sta entrando sempre più nel vivo la soap turca di Canale5 La notte nel cuore, la trama ruota attorno alla figura dei due gemelli Nuh e Melek desiderosi di vendicarsi della madre Sumru che li ha abbandonati subito dopo il parto. Nel frattempo Sumru si è trasferita in Cappadocia ha sposato un uomo ricco e potente ed ha avuto due figli ormai adulti ma quando la vita sembrava essere tornata a sorriderle il passato è ritornato per chiederle di saldare i conti in un susseguirsi di segreti, bugie, mezze verità e rivelazioni.

Ed adesso delle anticipazioni La notte nel cuore e soprattutto sul suo personaggio di Sumru, su cosa nasconde nel suo passato ed il complesso e succube rapporto con la madre Nihayet ha parlato l’attrice Isil Yucesoy in una lunga intervista concessa al magazine Telepiù. Nel dettaglio l’attrice ha rivelato: “La vita di Sumru è estremamente dura e, inoltre, non condivide le sue difficoltà con nessuno…” E subito dopo ha aggiunto: “Sumru è succube della madre Nihayet” lasciando intendere che le due donne nascondano più di un segreto. Segreto che nelle prossime puntate verrà svelato e spiegherà meglio anche i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare i suoi due figli.

“Sumru nasconde un grande segreto”: anticipazioni La notte nel cuore dell’attrice Isil Yucesoy

E sempre durante l’intervista l’attrice Isil Yucesoy ha anche tratteggiato meglio il suo personaggio fornendo delle anticipazioni La notte nel cuore: “Sumru ha anche un lato forte e tenace, nasconde un grande segreto da anni persino a sua madre” Mentre su quanto la sua Sumru somigli a lei ha ammesso che hanno dei punti in comune ma lei non ha figli quindi non ha vissuto le stesse esperienze ma la sua forza ed il suo modo di affrontare la vita sono aspetti in cui si riconosce molto. Infine, l’attrice ha concluso l’intervista rivelando qual è secondo lei il segreto del successo delle soap turche in Italia: “Raccontiamo drammi intensi e la profondità emotiva delle nostre storie cattura.”