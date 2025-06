Anticipazioni La notte nel cuore, ecco quando va in onda la prossima puntata: venerdì 27 giugno 2025: saltano le nozze tra Cihan e Sevilay

Quando va in onda La notte nel cuore? Raddoppia l’appuntamento: prossima puntata 27 giugno 2025

Continuano gli stravolgimenti nel palinsesto di Canale5, la rete ammiraglia Mediaset continua a fare incetta di dizi turche e nelle prossime settimane sono in arrivo due nuovi titoli che già dalle anticipazioni si preannunciano appassionanti ed emozionanti: Forbidden Fruit e Io sono Farah, ma cambiamenti riguarderanno anche The Family, che si avvia a conclusione con il gran finale di stagione e Tradimento. Quest’ultima, infatti, andrà in pausa per tutta l’estate per poi ritornare in onda a settembre. Ed al centro di cambiamenti e stravolgimenti ci sarà anche la soap La notte nel cuore.

Perchè Makari 3 non va in onda oggi 22 giugno 2025?/ L’ultima puntata slitta: ecco quando torna la serie tv

Scendendo nel dettaglio, infatti, in molti si chiedono quando va in onda la prossima puntata de La notte del cuore perché sono previsti dei cambiamenti. Nella settimana che va dal 22 al 29 giugno 2025 sono previsti ben due appuntamenti in prima serata. Le vicende dei gemelli Nuh e Melek e la loro vendetta nei confronti della Sumru che li ha abbandonati ancora in fasce terranno compagnia ai telespettatori di Canale5 con due appuntamenti settimanali: uno questa sera mentre la prossima puntata de La notte nel cuore andrà in onda venerdì 27 giugno 2025 sempre in prima serata con ben tre episodi a partire dalle 21.35. Va aggiunto, però, che tali cambiamenti saranno temporanei perché a partire dal 4 luglio 2025, ogni venerdì in prima serata andrà in onda la nuova dizi turca Io sono Farah.



Don Matteo 15, Terence Hill torna nelle nuove puntate? Spunta il rumor/ E svela: "Mi sono auto censurato"

Anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata 27 giugno 2025:

Per quanto riguarda, invece, le trame della dizi turca, dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre che la continueranno le tensioni tra i Sansalan e Cihan e Sevilay, i primi si scuseranno con i secondi per le parole offensive e denigratorie pronunciate, ma il giovane non avrà nessuna intenzione di accettarle. Buone notizie, invece, per Nuh finito in prigione con l’accusa di omicidio per aver provocato un’incidente stradale mortale. Verrà fuori che alla guida del mezzo c’era un suo amico e nel frattempo continuano i preparativi per il matrimonio di Cihan e Sevilay nonostante nessuno dei due sia innamorato ma si tratti solo di un matrimonio di interesse.



Ed infatti, le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata del 27 giugno 2025 svelano che durante la cerimonia ci sarà un clamoroso colpo di scena: saltano le nozze di Cihan e Sevilay con la giovane che rifiuterà di sposarsi. Il matrimonio salterà per la gioia di Nuh e Melek ma le brutte notizie sono dietro l’angolo, la villa dei Sansalan verrà colpita da una raffica di proiettili e si scoprirà in seguito che dietro l’attacco c’è Tahsin intenzionato a distruggere Samet e la sua famiglia, per fortuna nessuno rimarrà ferito. E tra intrighi, tradimenti e risvolti spiazzanti i due gemelli cercheranno aiuto e conforto nella nonna materna ma in realtà quest’ultima trama alle loro spalle desiderosa di sbarazzarsi di loro.