La notte nel cuore, Villa Sansalan sotto shock: Sumru ammette tutto, i gemelli scappano e vengono rapiti. La vendetta di Hikmet è servita.

Anticipazioni La notte nel cuore, oggi domenica 20 luglio 2025: finalmente la verità sui gemelli

Torna oggi domenica 20 luglio 2025 una nuova puntata de La notte nel cuore, soap turca che sta conquistando il cuore degli italiani. Tra il cast è presente anche un personaggio di Tradimento, Behram, interpretato dal bravissimo Aras Aydin. La storia parla di due gemelli, Nuh e Melek, che intraprendono un viaggio lunghissimo alla ricerca della loro madre che li ha abbandonati da piccoli lasciandoli in preda ad una vita molto difficile. Ma cosa succederà in questa nuova puntata?

Nella puntata di oggi de La notte nel cuore scopriremo finalmente perchè la donna ha deciso di abbandonare i suoi figli gemelli per poi lasciarli soli per tutta la vita. La donna racconterà una verità davvero amara: si è separata da loro per via del fatto che i due ragazzi sono in realtà nati da uno stupro, dato che il suo ex marito aveva voluto stare con lei senza consenso. Ma Nuh e Melek non riusciranno a credere alle parole della donna, secondo loro ci sono altri motivi ben più gravi rispetto all’abbandono e per questo motivo decideranno di allontanarsi delusi dalla villa.

Anticipazioni La notte nel cuore: Nuh e Melek rapiti

Domenica 20 luglio 2025 va in onda una nuova puntata de La notte nel cuore, dove vedremo la confessione choc di Sumru, che racconterà ai figli di essere figli di una violenza. Enise se ne andrà per solidarietà ai gemelli, i quali faranno ritorno a Gulfidan. In quel frangente, però, succederà di tutto: alcuni uomini entreranno nella loro camera e li rapiranno portandoli in una scuderia e tenendoli separati. Intanto, Sumru e sua madre Nihayet si addentreranno in una grotta per dormire così da non essere attaccate dai lupi.