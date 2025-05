Anticipazioni La notte nel cuore, oggi 25 maggio 2025

La notte nel cuore – Valley of Hearts è la nuova soap turca pronta a conquistare i telespettatori con vicende intricate e grandi colpi di scena. Al suo interno ritroveremo un cast di attori già noti al pubblico, per una fiction che ci farà sognare proprio come successo per Endless Love, Terra Amara, La notte nel cuore e Tradimento. Insomma, ancora una volta assisteremo a tanti intrighi passionali, segreti, rivalità e storie commoventi. Ma andiamo subito a scoprire le anticipazioni de La notte nel cuore e a conoscere trama e personaggi di questa nuova serie in onda su Canale 5.

Siamo a Cappadocia, luogo in cui si svolgono le vicende de La notte nel cuore. La trama è di per sè decisamente drammatica, dato che al centro della vicenda c’è la donna Sumru Sansalan, che da giovanissima ha abbandonato i suoi due figli gemelli Melek e Nuh, per poi sposare un ricchissimo imprenditore di nome Samet. Una volta cresciuti, però, i due fratelli si renderanno conto di aver avuto un passato davvero difficile e verranno a sapere di essere stati dimenticati e lasciati in rovina dalla loro madre biologica.

Melek e Nuh non riescono ad accettare di aver rischiato la morte per colpa della loro madre. L’infanzia che hanno vissuto è stata davvero difficile, piena di dolore, privazioni e disagi. Così decidono di cercare Sumru per farsi giustizia e riprendersi quello che gli appartiene di diritto, recuperando così gli anni di sofferenza passati per strada a causa della donna. Secondo le anticipazioni de La notte nel cuore per oggi 25 maggio 2025, assisteremo ad un viaggio assai interessante, con i due gemelli pronti a fare di tutto per avere giustizia. Sulla strada verso la madre, incontreranno la nipote dell’imprenditore Sevilay e suo figlio Cihan.

Sumru intanto cercherà disperatamente di non farli entrare nelle loro vite, ma in base a quanto rivelato dalle anticipazioni de La notte nel cuore, il passato difficile di Melek e Nuh conquisterà tutti i membri della famiglia, con tanta compassione da parte di Sevilay e Cihan. La notte nel cuore viene trasmessa da Canale 5 la domenica sera a partire dalle 21.20. Ricordiamo che gli episodi restano disponibili anche su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere ogni puntata.