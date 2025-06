Anticipazioni La notte nel cuore, Sumru in difficoltà

Torna su Canale Cinque la nuova serie turca La notte nel cuore, pronta ad appassionare gli ormai tantissimi fan delle serie turche in Italia. E la puntata che vedremo in onda questa sera domenica 8 giugno 2025 si preannuncia davvero ricca di colpi di scena e sorprese. Troveremo al centro delle dinamiche Sumru, grande protagonista della puntata e che finirà in trappola. intrappolata nella casa di campagna in fiamme, è gravemente intossicata dal fumo.

Nonostante le complicazioni, Nuh riesce a metterla in salvo, portandola fuori dalla casa. Tuttavia, Nuh stesso è colpito dal fumo e rischia la vita. Dopo l’incendio, l’attenzione si sposta su come Nuh e Melek abbiano agito come veri eroi, salvando la vita di Sumru e Nihayet. Mentre Sumru si riprende, la famiglia si unisce nel riconoscere il sacrificio e il coraggio di Nuh, che ha messo in pericolo la sua vita per salvare un’altra persona. Nel frattempo Tahsin, ora un uomo di successo, ritorna per confrontarsi con il passato e regolare i conti con i Sansalan.

La notte nel cuore anticipazioni oggi: la disperazione di Sumru

Sempre nella puntata in onda questa sera su Canale Cinque de La notte nel cuore, troveremo Sumru grande protagonista. In difficoltà perenne e ormai totalmente in preda alla disperazione e si sfoga tra le lacrime, mentre Canan e Esma sono impegnate nei preparativi per il matrimonio di Sevilay, scambiandosi battute e commenti su abiti da sposa.

Nihayet si lamenta per il dolore alla caviglia e riceve le cure di Melek, che dimostra ancora una volta la sua bontà d’animo. Sumru appare stanca e turbata dopo l’incendio e Melek le propone un massaggio per allontanare lo stress. Hikmet inizia a uscire con il misterioso Tahsin, senza sapere che lui nasconde un vecchio rancore. Mentre nuovi legami si intrecciano e vecchi segreti spuntano a galla.

