Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata: Nuh e Melek alla ricerca della loro madre

La notte nel cuore è la nuova amatissima serie turca trasmessa su Canale 5 che segue il filone di tutte quelle fiction amatissime dal pubblico di Mediaset come Tradimento, Endless love e tante altre, nonchè drammi che ogni giorno entrano nelle case degli italiani e li conquistano a suon di intrighi, misteri e segreti familiari. Oggi andremo a scoprire le anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata di domenica 1 giugno 2025 (scopri qui il cast completo).

In questo episodio vedremo la madre Sumru rimanere senza parole vedendo di fronte a sé i suoi due figli Melek e Nuh che lei stessa ha abbandonato quando erano ancora piccolissimi. I due fratelli, ormai adulti, hanno vissuto le pene dell’inferno con un’infanzia fatta di stenti e dolori per via del fatto che la loro mamma li aveva lasciati a sè stessi al fine di scappare con un imprenditore ricchissimo, tale Samet. Insomma, i due hanno tutto il diritto di rivendicare la loro vita e di farsi giustizia.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 1 giugno 2025: saltano le nozze di Chihan e Sevilay

Intanto, ci sono anche altri fatti da sbrigare come il matrimonio di Sevilay con Chihan e questa cerimonia sembra essere un vero e proprio dramma annunciato. Il motivo? Sevilay ammette di non amare la donna, ma farà di tutto per non mettere in discussione le nozze già programmate da tempo per via del fatto di aver paura di deludere suo padre. Al contempo, Cihan si rende conto che il compagno non è entusiasta all’idea di sposarla, e ha un’altra matassa da sbrogliare: appena ha incontrato Melek, si è innamorata di lui pazzamente. Non riesce a scordare gli sguardi di quando si sono visti. Tutti questi intrighi faranno sì che i due fratelli si ritroveranno coinvolti nelle vicende familiari di una famiglia che a loro non appartiene, continuando però ad inseguire l’amore materno di Sumru che non hanno mai avuto.