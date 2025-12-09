La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata in onda il 10 dicembre 2025 su Canale 5: fari puntati sulle mosse di Canan…

Le tensioni in sottofondo non passano mai di moda per la famiglia Sansalan e saranno ancora al centro della narrazione come testimoniato dalle anticipazioni La Notte del Cuore per la prossima puntata del 10 dicembre 2025. Dopo quanto osservato con i nuovi episodi saremo sempre più vicini ad un duplice intento nuziale: da una parte Nuh e Sevilay ormai prossimi alle nozze, dall’altra Tahsin e la proposta di matrimonio – in attesa di risposta – per Sumru.

Non solo questioni d’amore e fiori d’arancio, c’è qualcosa di ben più spigoloso che protagonisti dovranno andare a dirimere. Fari puntati su Canan che dopo aver penato non poco riuscirà ad ottenere nuovamente la cospicua somma che, in maniera ingiusta, era finita tra le mani di Halil. Intanto, nuovamente sicuro dal punto di vista finanziario, cercherà di mettere ordine invano dato che il clima di tensione nella famiglia Sansalan non farà altro che crescere.

Melek in difficoltà, Hikmet ed Esat… Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 10 dicembre 2025

Le anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 10 dicembre 2025 proseguono con le frizioni tra Perihan e Melek; la prima non baderà a toni e misure e con qualche parola fuori posto mettere in imbarazzo la fidanzata di Cihan, destando non poco risentimento da parte della giovane. Intanto, Hikmet deve ancora vedersela con Esat per un confronto che ha tutta l’impressione di essere un vero e proprio regolamento di conti.

Non si fermano le emozioni previste dalle anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 10 dicembre 2025; torna al centro della scena Canan che dopo essere crollata tra le braccia di Halil – vittima di un tranello – rischia nuovamente di dissipare il denaro che solo da poco è tornato tra le sue mani. Chiaramente la situazione andrà a vantaggio di chi cospira ai suoi danni e Bunyamin, ignaro di tutto, non immagina quanti danni stia causando sua moglie.

