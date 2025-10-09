Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata di domenica 12 ottobre 2025: paura per Melek incinta: rischia di perdere il figlio che aspetta!

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 12 ottobre 2025: Melek ha dei forti dolori: rischia di perdere il figlio che aspetta

Entra sempre di più nel vivo la trama della dizi turca di Canale 5 e dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 non mancheranno rivelazioni spiazzanti e colpi di scena ma la puntata si aprirà con una grandissima tensione e apprensione: Melek incinta avvertirà dei forti dolori addominali che rischino di compromettere la gravidanza. Le anticipazioni La notte nel cuore svelano che quando Cihan e Melek finalmente si riappacificheranno ci saranno altri problemi.

Melek inizierà ad avvertire dei forti dolori addominali e Cihan la porterà in ospedale per i dovuti controlli. La coppia sarà in preda all’ansia ed alla preoccupazione per il bimbo che la giovane porta in grembo, la gravidanza non procede bene? Rischia di perdere il bambino? La preoccupazione lascerà spazio al sollievo quando la ginecologa dirà loro che il bambino sta bene e tutto procede per il meglio. Al centro delle trame ci sarà anche l’altro figlio di Sumru, Nuh che si riconcilierà con Sevilay. I due ragazzi proveranno a ricominciare e daranno una nuova chance al loro amore ma la giovano.

Esma tenta il suicidio e Cihan la difende, anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata

E non è tutto, il secondo episodio della puntata avrà un risvolto drammatico. Le anticipazioni La notte nel cuore svelano che Esma tenterà il suicidio, sconvolta e provata per tutto quello che è successo. Per sua fortuna troverà un valido aiuto in Cihan. Quest’ultimo, inoltre, scoprirà che Tahsin ha rinominato l’albergo in “Yenisehirli hotel” e che la casa è stata pignorata.



Ed infine, dalle anticipazioni La notte nel cuore sulla prossima puntata del 12 ottobre 2025 svelano che in ospedale, Hikmet, Nihayet e Sumru discuteranno animatamente e l’anziana Nihayet schiaffeggierà Hikmet. Per calmare la situazione interverrà Cihan che, insieme a Melek, cercherà un accordo per far riappacificare le due famiglie…ci riuscirà? L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca è per domenica prossima ma la prossima settimana ci saranno dei cambi variazioni: le prossime puntate andranno in onda domenica e martedì.