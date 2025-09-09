Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 14 settembre: Sumru smaschera Hikmet ma è guerra contro Samet: nuovi colpi di scena

Le anticipazioni La notte del cuore della prossima puntata in onda il 14 settembre 2025 rivelano che le trame della dizi turca entreranno sempre più nel vivo tra colpi di scena, intrighi, tradimenti, verità svelate e smascheramenti ed al centro delle trame continuerà ad esserci ancora Sumru. Facendo un passo indietro la donna è in piena crisi con il marito Samet perché è venuto fuori che la loro figlia Harika non è figlia dell’uomo. Ma è davvero così? Chi è il vero padre di Harika? Ebbene nella prossima puntata, come ogni soap turca che si rispetti, verrà fuori la verità che stravolgerà tutto.

Le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata svelano che Sumru continuerà a professare la sua lealtà rivelando di non aver mai tradito il marito Samet e che quindi Harika è sua figlia ma la cognata Hikmet accecata dalla vendetta e dall’odio mostrerà pubblicamente i test di DNA della ragazza che dimostrano che non è sua nipote. Sumru, tuttavia, riuscirà a scoprire non solo che il test di paternità è stato falsato ma chi è stata a falsare il risultato. Sumru convocherà una conferenza stampa e rivelerà pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei e mostra ai giornalisti il test del DNA di Harika che certifica che Samet è il suo padre biologico.



Continua la guerra tra Samet e Sumru: il gesto dell’uomo, anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata domenica 14 settembre

Tutto è bene quel che finisce bene? Assolutamente no, perché dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima settimana si scopre che nonostante tutto, Hikmet è stata smascherata ma Samet continuerà la sua guerra contro Sumru e sarà convinto ad andare sempre più in fondo al divorzio. Samet metterà in vendita l’hotel Sansalan e alla riunione del consiglio si scoprirà che le azioni appartenenti a Sumru sono state trasferite a Hikmet. A sua volta, tuttavia, Sumru potrà contare sempre di più sull’appoggio di Tashin ed anche di Nuh e Melek. Nelle prossime puntate, infatti, a causa dei problemi dei gemelli (Melek in carcere e Nuh alle prese con l’albergo) il loro rapporto si unirà sempre di più. La prossima puntata andrà in onda domenica 14 settembre sempre in prima serata su Rai 1.