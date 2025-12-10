Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 16 dicembre 2025: Melek becca Cihan e Perihan insieme in bagno e lo lascia

Anticipazioni La notte nel cuore 16 dicembre 2025: Esma divorzia da Esat

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap turca di Canale 5? Ci si avvicina sempre di più al gran finale di stagione e ben presto si scoprirà cosa accadrà nell’ultima attesissima puntata. Nel frattempo dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata in onda il 16 dicembre 2025 si scopre che i colpi di scena non mancheranno. Si parte con Canan che indagherà per recuperare il denaro sottratto da Halil. Tuttavia durante le indagini scoprirà che l’uomo vive a casa di Mehmet Kuyucu, un suo vecchio amico.

Canan utilizzerà le sue conoscenze e l’aiuto di Mehmet per intrufolarsi nell’abitazione di Halil e recuperare la borsa con i soldi. Le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata svelano che nel frattempo Peri farà visita a Nuh, appena dimesso, ma non riuscirà a mettere piede in casa perché verrà cacciata via da Harika. Tahsin e Sumru proporrano a Nuh, Sevilay e agli altri di trasferirsi nella villa Sansalan; tutti accetteranno tranne Türkan, che invece vorrà restare con Bünyamin ed Esat. Ed inutili saranno i tentativi di quest’ultimo di riconciliarsi con Esma, perché lei confermerà la decisione di voler divorziare.

Melek scopre Cihan insieme a Perihan in bagno! Anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata

Dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre che finalmente verrà celebrato il matrimonio di Nuh e Sevilay, Tahsin chiederà a Sumru di sposarlo. I novelli sposi partiranno in auto. Al banchetto nuziale, Perihan si presenterà determinata a riconquistare Cihan. Scendendo nel dettaglio la scaltra donna lo attirerà in bagno per parlare del loro passato, ma Melek li sorprenderà e, turbata, se ne andrà. Harika affronterà Perihan allontanandola davanti a Nazim. Hikmet si presenta al matrimonio solo per umiliare Sevilay e successivamente minaccerà Esat, esigendo il proprio denaro.



E poi ancora nella prossima puntata de La notte nel cuore, del 16 dicembre 2025, Nazim radunerà la famiglia per discutere della situazione finanziaria: i conti in Svizzera non saranno sufficienti a coprire i debiti di Samet; ciascuno dovrebbe contribuire versando 12 milioni o rinunciare all’eredità. Hikmet, furiosa, ricatterà Esat. Nel frattempo, Cihan cercherà di riconciliarsi con Melek, ma lei lo respingerà senza esitazione. L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca, salvo nuovi e improvvisi cambiamenti di programma, è per domenica 16 dicembre 2025.