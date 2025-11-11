Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 12 novembre 2025: Sumru tradita dai suoi figli Nuh e Melek, colpo di scena choc

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata del 12 novembre 2025: arriva il tris questa settimana, in onda oggi, domani e domenica 16 novembre

Cosa succederà nella prossima puntata della dizi turca? Intrighi, colpi di scena, tradimenti, rivelazioni e inaspettate e soprattutto un drammatico ritorno dal passato saranno al centro delle trame della puntata in onda domani 12 novembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5. Dalle anticipazioni La notte nel cuore ufficiali riportate su Mediaset Infinity al centro delle trame ci sarà Sumru ma non solo anche Tashin, Nuh, Melek, Sevilay e tutti gli altri personaggi.

Dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre che Harika vedrà Sevilay prelevare prelevare al bancomat del denaro e inizierà ad insinuare che Cihan le versi mensilmente una sorta di stipendio. Per questo motivo nascerà un violento botta e risposta tra le due ragazze che si punzecchieranno a vicenda fino a quando Sevilay, nel reagire a una provocazione, tirerà uno schiaffo ad Harika.



Sumru tradita dal figlio Nuh: scappa in lacrime: anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata 12 novembre 2025

E poi ancora dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre che Hikmet presenterà Halil a Esat. Nel frattempo, Cihan, appreso che sua zia è diventata tutrice legale di Samet, si recherà alla villa proprio mentre Hikmet è insieme a Halil. Cihan farà uscire la donna per affrontarla e per chiederle di revocare la tutela. Le anticipazioni de La notte nel cuore svelano che Halil farà di tutto per screditare Sumru agli occhi dei suoi figli. L’uomo ascolterà il consiglio di Hikmet e proverà a concentrarsi su Nuh, l’anello debole della famiglia. Come previsto, dopo aver visto suo padre puntarsi un’arma contro pur di dimostrare che non ha mai abusato di Sumru, Nuh inizierà ad ammorbidirsi. Sumru si troverà a doversi difendere dalle accuse di Halil. Melek proverà inutilmente a trattenere la donna, spiegandole che non ha nessun dubbio su di lei. Halil, invece, resterà con Nuh e si dirà mortificato per quello che è successo. L’appuntamento con la prossima puntata de La notte nel cuore è per domani 12 novembre 2025 ed il motivo è presto detto, il nuovo show di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio Di nuovo insieme slitta il debutto a martedì prossimo 19 novembre. Al loro posto arriva la dizi turca di successo che questa settimana farà quindi il.bis.