Non mancheranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate della dizi turca di Canale 5 che raddoppia il suo appuntamento andando in onda non più il giovedì in prima serata, per lasciare spazio a Io Canto Family ma al martedì oltre che alla domenica. E dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata in onda domenica 19 ottobre 2025 si scopre che ci sarà un risvolto spiazzante ed un amato protagonista si ritroverà in pericolo di vita.

Scendendo nel dettaglio, Melek e Cihan hanno parlato con le rispettive famiglie chiedendo loro una tregua, un accordo di pace per mettere fine alle vendette e alle tensioni per raggiungere questo scopo si terrà una cena a casa della villa dei Sansalan ma l’atmosfera si farà subito cupa. Nel corso della cena, infatti, Nuh riceverà una terribile chiamata che lo avvisa che è stata ritrovata la macchina di Tashin ma che di lui non ci sarà traccia. Cosa è successo all’uomo?



E non è tutto, dalle anticipazioni La notte nel cuore sulle puntate della prossima settimana, si scopre che quando verrà ritrovata la macchina di Tahsin sarà con dei fori di proiettile e delle tracce di sangue. Sconvolta, Sumru incolperà Samet di quello che è accaduto a Tahsin. Del resto il suo ex marito non ha mai accettato la fine della loro storia ed ha sembre cercato di metterle i bastoni tra le ruote, c’entra Samet con quello che è successo a Tashin?

Dopo l’angoscia e il terrore per le sorti dell’uomo, Tahsin verrà ritrovato privo di sensi e portato d’urgenza in ospedale. Una volta in ospedale, il medico comunicherà alla famiglia le gravi condizioni in cui versa Tahsin. La prognosi dell’uomo è riservata e resta in pericolo di vita. Tashin rischia di morire ne La notte nel cuore, chi ha tentato di ucciderlo e perché? Le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata per il momento non si spingono oltre.

