Anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata, 20 luglio 2025: Sumru rivela a tutti di essere la madre di Melek e Nuh

Cosa succederà nelle prossime puntate de La notte nel cuore? La dizi turca con protagonisti i gemelli Nuh e Melek e la loro vendetta contro la madre Sumru è ormai entrata nel vivo delle trame appassionando milioni di telespettatori, nonostante una programmazione instabile e con continui cambi di palinsesto. L’ultima puntata andata in onda domenica 6 luglio ha registrato 1.832.000 spettatori con uno share pari al 16%.

Anticipazioni turche La notte nel cuore, come finisce tra Melek e Cihan/ Lei in carcere incinta, lui muore?

E adesso le anticipazioni La notte nel cuore svelano che cosa succederà nella prossima puntata in onda domenica 20 luglio 2025 sempre in prima serata su Canale 5. Nuh tornerà a casa pieno di lividi sul volto e sul colpo facendo preoccupare non poco la sorella Melek e Sevilay che ormai è chiaro a tutti che sia innamorata di lui. Le due giovani chiederanno a Nuh cosa gli è successo senza tuttavia ottenere nessuna risposta in cambio sarà Bunyamin a rivelare a Canan cos’è successo tra Esat e Nuh. Nel frattempo Hikmet cercherà in tutti i modi di infastidire Sumru mentre il fratello Samet cercherà di convincerla a smettere. Il colpo di scena però sarà un altro: Sumru troverà il coraggio di rivelare a tutti di essere la madre di Melek e Nuh.

La notte nel cuore, anticipazioni puntata di oggi 15 luglio 2025/ Sumru finisce in terapia intensiva: morirà?

Perché Sumru ha abbandonato Melek e Nuh? Svelata la drammatica verità: anticipazioni La notte nel cuore

A villa Sansalan è il momento della verità, dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata si scopre non solo che la donna confesserà di essere la madre dei due gemelli ma finalmente verrà fuori perché Sumru ha abbandonato Melek e Nuh, la donna confesserà di essere la loro madre e di averli lasciati ancora in fasce perché i due sono il frutto di uno stupro subìto dal suo ex marito ed è questo il drammatico motivo per cui avrebbe abbandonato i suoi figli. Tuttavia Melek e Nuh non crederanno per nulla alle sue parole e infuriati lasceranno la villa.

Anticipazioni La forza di una donna settimanali, prossime puntate 21-25 luglio 2025/ Bahar umiliata da Hatice

Le anticipazioni La notte nel cuore sulla puntata del 20 luglio 2025 svelano che tale confessione sconvolgerà tutti. Sumru e la madre Nihayet saranno costrette a lasciare la villa e non tutto perché gli uomini di Samet abbandoneranno le due donne in posto isolato dove troveranno rifugio in una grotta per proteggersi dai lupi. Melek e Nuh troveranno riparo in una pensione ma verranno rapiti e portati in una scuderia. Legati ad una sedia e rinchiusi in due stanze diverse verranno interrogati da Cihan, Samet ed Esat convinti che nascondano qualcosa e che proteggano qualcuno. Nel frattempo, infine, Hikmet si impossesserà di villa Sansalan.