Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 21 settembre: Hikmet rapisce Melek, Tahsin contro Samet fa irruzione armato nella sua villa

Si aprirà in maniera imprevista e inaspettata la prossima puntata della dizi turca di Canale 5 e si concluderà in un modo ancora più scioccante. I prossimi episodi, quindi, saranno decisivi per lo sviluppo della trama ma andiamo con ordine. Le anticipazioni La notte nel cuore per la prossima puntata, 21 settembre 2025, Hikmet, accecata dall’odio, rapirà Melek. Tutto avrà inizio quando Sevilay prenderà la drastica decisione di lasciare Cihan. La giovane, ormai certa dei sentimenti che prova per Nuh deciderà di lasciare la casa dei Sansalan per trasferirsi da Tashin.

A questo punto, tuttavia, Hikmet considererà il gesto della figlia Sevilay un vero e proprio affronto ed andrà a casa di Tashin per riportarla indietro. Il confronto tra i due non avrà l’esito sperato e per questo chiederà aiuto anche ad Esat ed ai suoi uomini ma all’ennesimo rifiuto deciderà di agire in maniera inaspettata e dura. Hikmet deciderà di sequestrare Melek per poi proporre uno scambio a Tahsin. Una situazione completamente stravolta e in pieno stallo, Tashin non si farà intimorire ma cercherà in tutti i modi di salvare la figlia di Sumru e riportarla a casa.



Melek rapita, Tashin fa irruzione armato dai Sansalan: anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata del 21 settembre 2025

Dalle anticipazioni La notte nel cuore del 21 settembre 2025 si scopre che Melek sarà rinchiusa da Hikmet in un posto isolato mentre Tahsin si rivolgerà direttamente a Samet per liberare la giovane. Tashin giurerà guerra a Samet se a Melek verrà fatto del male. Nel frattempo Nihayet ascolterà la conversazione ed agirà per liberare la nipote minacciando Bunyamin. Il suo ricatto non avrà l’effetto voluto ed a questo punto sarà Samet, sotto minaccia di Tahsin, che proverà a mediare: la liberazione di Melek in cambio di Sevilay ma anche a questo accordo Tashin si mostrerà contrario. E dunque con l’ennesimo colpo di scena, quando le negoziazioni saranno in una fase di stallo, Tashin e Nuh faranno irruzione armati nella villa dei Sansalan e libereranno Melek senza consegnare Sevilay.