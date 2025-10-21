Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 26 ottobre 2025, Nuh sempre più geloso di Cihan e Sevilay: arriva il colpo di scena

Anticipazioni La notte nel cuore: Cihan e Melek si sposano!

Le anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata del 26 ottobre 2025 svelano che molte situazioni si faranno sempre più tese e complesse e porteranno a conseguenze inimmaginabili. Gli spoiler svelano che al centro delle trame ci saranno Sumru ed i suoi due figli Melek e Nuh. Andando con ordine, nella puntata di domenica 26 ottobre 2025 il legame tra Cihan e Melek sarà sempre più stretto. I due capiranno di essere innamorati l’uno dell’altra, Cihan farà la promessa di matrimonio a Melek che accetterà.

Fiori d’arancio dunque nelle prossime puntate, stando a quanto riportano le anticipazioni La notte nel cuore, ma al centro delle trame ci saranno anche gli altri protagonisti a partire da Tahsin, Nuh e Sumru che otterranno il controllo di villa Sansalan. La coppia costringerà i rivali a lasciare le abitazioni e tutti andranno via tranne Hikmet che essendo proprietaria deciderà di restare nella villa. Tuttavia, tale decisione creerà delle fratture nella famiglia di Sumru con Esat e Harika che la rinnegheranno come madre.

Nuh sempre più geloso di Cihan e Sevilay: anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata 26 ottobre 2025

Dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata del 26 ottobre 2025 si scopre che poi che Nuh irromperà in casa Sansalan e, dopo i ripetuti inviti ad andarsene, Turkan chiamerà la polizia, che ammanetterà Nuh, lo porta in centrale e lo chiuderà in una cella. E poi ancora dagli spoiler si scopre che Nuh farà una scoperta sconvolgente.

Il figlio di Sumru verrà a sapere da Nihal che è stata Hikmet ad accusare Sumru e Tahsin di aver ucciso suo marito Gurcan. Tale scoperta farà nascere nel giovane la voglia di vendetta ed organizzerà una vendetta per liberarsi della donna. Cihan rivelerà a Sevilay che il padre di lei è morto e che ha presenziato al funerale con l’intenzione di conoscere almeno i fratelli di lei, ma le circostanze glielo hanno impedito. Queste sono le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata del 26 ottobre 2025.

