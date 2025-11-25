Anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata, 30 novembre 2025: batosta per Nuh e Sevilay, arriva Peri e scombussola Cihan e Melek

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata del 30 novembre 2025: la morte di Andac inguaia Sevilay

La scorsa puntata della dizi turca si è conclusa con un evento choc: la morte di Andac, fratellastro di Sevilay. E le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata svelano che la trama inizierà proprio dal drammatico evento. Scossa e turbata dopo gli ultimi avvenimenti la giovane aveva deciso di fuggire dalla Cappadocia per andare alla ricerca della sua famiglia d’origine e scoperto chi era suo fratello ha deciso di andare a lavorare da lui. In azienda tuttavia la situazione prende una piega inaspettata. Andac, ignaro del fatto che Sevilay sia sua sorella, tenta di abusare di lei.

Nuh, preoccupato per le sorti della sua amata che da giorni non riesce a contattare si reca ad Istanbul proprio nel momento in cui Andac sta cercando di violentare Sevilay. A questo punto è nato uno scontro violentissimo con tutt’e tre e ad avere la peggio è Andac che muore accidentalmente. Fatta questa doverosa premessa, dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata di domenica 30 novembre 2025 si scopre che cosa succederà. La polizia che indagando sulla morte di Andac scoprirà una telecamera nascosta che inguaierà Sevilay.



Sevilay scopre che Nuh è malato: anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata si sopre che per Sevilay la situazione si complicherà dopo ala morte del fratellastro Andac. La polizia indagherà e scoprirà una telecamera che riprenderà l’incidente, facendo cadere i sospetti su Sevilay. Fuori pericolo, Nuh e Sevilay decideranno di tornare in Cappadocia quando, dopo una telefonata del medico, la ragazza scoprirà che Nuh ha un tumore al cervello. Per Sevilay sarà un colpo basso scoprire che Nuh è malato ed ha un tumore al cervello. Nel frattempo, allo YeniSans hotel arriverà Peri, amica storica di Cihan, che si presenterà inizialmente come sua fidanzata e turberà tutti. L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca è per domenica 30 novembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.