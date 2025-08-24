Anticipazioni La notte nel cuore, prossima settimana puntata 31 agosto 2025: Melek incinta vuole abortire mentre Sevilay rischia di morire

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 31 agosto 2025: Melek sceglie di non abortire

Colpi di scena e decisioni importanti e drammatiche saranno gli ingredienti della prossima puntata de La notte nel cuore in onda domenica 31 agosto 2025 sempre nella prima serata di Canale 5. Al centro delle trame ci sarà Melek alle prese con una verità complicata e con davanti una scelta difficilissima da compiere. La giovane ha scoperto di essere incinta e che il padre del piccolo è Cihan ma sarà assalita da mille dubbi e incertezze tra continuare la gravidanza o abortire.

Com'è finita La notte nel cuore: cos'è successo ultime puntate/ Melek incinta, notizia shock per Sevilay

Dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre nella prossima puntata ci sarà un duro confronto tra Melek e Cihan. Tuttavia la giovane dopo averci parlato e ricordato la loro storia d’amore prenderà una decisione spiazzante: Melek deciderà di abortire. Con il passare dei giorni, tuttavia, Melek rifletterà sulla sua decisione e si renderà conto che potrebbe pentirsene per il resto della sua vita. Fondamentale a chiarirle le idee sarà una chiacchierata con la madre Sumru che le farà capire che nonostante tutto non si è mai pentita di aver portato avanti la gravidanza e di averli come figli e di non aver mai pensato all’aborto. Melek porterà avanti la gravidanza



Anticipazioni turche Innocence/ Ilker rischia condanna tradito da insospettabile: spunta il testimone chiave

Sevilay in pericolo, segregata e minacciata da Cihan: anticipazioni La notte nel cuore prossima settimana (31 agosto 2025)

Le anticipazioni La notte nel cuore non sono finite qui e svelano che al centro delle trame della prossima puntata del 31 agosto 2025 ci sarà anche Sevilay. La giovane continuerà a essere in pericolo. Dopo aver scoperto di non essere figlia di Hikmet ed aver aggredito sia lei che a Samet, verrà segregata in casa da Cihan all’interno della sua villa e quest’ultimo non avrà alcuna intenzione di lasciarla libera di riprendere in mano le redini della sua vita. I colpi di scena non sono finiti qui, perché sua volta Cihan si trasformerà da carnefice a vittima quando finirà sotto il ricatto di Tahsin. Quest’ultimo resterà senza parole nel momento in cui verrà a conoscenza della clausola segreta inserita dalla famiglia Sansalan all’interno del suo nuovo contratto e chiederà a Samet e Cihan ben due miliardi e mezzo di dollari. L’appunatmento con la prossima puntata della dizi turca è per domenica 31 agosto 2025 sempre a partire dalle 21.30 circa su Canale 5.