Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 7 settembre 2025: Melek resta in carcere, Nuh capo hotel ma è un piano di Tahsin

Anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata del 7 settembre 2025: Melek disperata in prigione

Saranno sempre più preoccupanti le sorti di Melek nella prossima puntata della dizi turca di Canale 5, dalle anticipazioni La notte nel cuore, infatti, si scopre che Cihan verrà dimesso dall’ospedale e andrà a testimoniare con Melek sostenendo che è stata proprio lei a sparargli e tentare di ucciderlo. In Tribunal Cihan rimarrà fermo sul suo proposito mentre Melek cadrà sempre di più nella disperazione convinta che il suo destino sia segnato. Anche Nuh sarà preoccupatissimo per le sorti della sorella a Tahsin cercherà di tranquillizzarlo.

Dalle anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata in onda il 7 settembre 2025 si scopre che il giudice prolungherà la custodia cautelare in carcere di Melek e non è tutto, le brutte notizie per la giovane non finiranno qui. Successivamente, Sumru, andrà in carcere per vedere Melek, ma essendo senza un documento di identità valido, le verrà negato il colloquio. Con l’aiuto di Tahsin, tuttavia, riuscirà ad avere un permesso speciale dalla procura e a incontrare la figlia. L’incontro tra madre e figlia sarà drammatico e toccante con Sumru con farà sentire a Melek tutto il suo supporto e la sua vicinanza. Tahsin, inoltre, incoraggerà Melek dicendole di essere ottimista perché presto uscirà di prigione.

Nuh diventa capo dell’Hotel: il piano di Tahsin, anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata

E poi ancora le anticipazioni La notte nel cuore della puntata di domenica 7 settembre 2025 svelano che Nihayet andrà da Sumru per comunicarle che ha intenzione di combattere contro Hikmet per vendicarsi di tutto quello che ha fatto passare loro. Nel frattempo Tahsin, ormai fedele alleato e amico dei gemelli, comunicherà a Nuh di volerlo nominare suo rappresentante e diventare il capo dell’hotel. Nuh appena assunto il controllo farà intendere a Hikmet di essere contenta per lui.



Ed i colpi di scena non sono finiti qui, nella prossima puntata de La notte nel cuore Hikmet, preoccupata di questa ribellione di Sevilay, esorterà Samet a ritirare la causa di paternita’. Teme che Sevilay possa dare tutti i soldi della sua eredita’ a Nuh e Tahsin. Sumru riappare alla villa e convince Samet e Harika a ripetere il test del DNA, facendolo anche lei stessa.

