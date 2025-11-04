Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 9 novembre 2025: incontro scioccante per Melek con il padre Halil! Cihan scarcerato

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata del 9 novembre 2025: Cihan scarcerato”

Colpi di scena, intrighi, vendette, tradimenti e spaventosi ritorni dal passato saranno al centro delle trame delle prossime puntate della dizi turca di Canale 5. Stando alle anticipazioni La notte nel cuore della puntata di domenica 9 novembre 2025, infatti, si scopre che verranno fuori delle nuove scoperto che spariglieranno tutto. Innanzitutto al centro della trama ci sarà Cihan. Il giovane finirà in carcere con l’accusa di avere aggredito Tashin, ma quest’ultimo sin dall’inizio ha sempre messo in dubbio che fosse lui il vero colpevole.

Anticipazioni Forbidden Fruit 5 novembre 2025/ Lila parla di Emir con i genitori, Halit scopre che...

Le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata del 9 novembre 2025, infatti, svelano che ci sarà una buona notizia per Cihan: uscirà dal carcere! Il giovane Sansalan verrà scarcerato per mancanza di prove certe a suo carico per la gioia di tutta la sua famiglia e di Melek. Tuttavia Cihan desidererà risolvere definitivamente la delicata situazione familiare e porre fine ai conflitti, soprattutto con Nuh, che presto diventerà zio del suo primo figlio. A questo punto chiederà aiuto a Tashin che ben lieto di accontentarlo organizzerà una cena a casa sua. Tutti saranno felici per il patto di pace ad eccezione di Esat che accuserà il fratello di essere un traditore.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, nuove puntate/ Azize cambia vita e fa un incontro inaspettato

Melek incontra il padre Halil: colpo di scena choc, anticipazioni La notte nel cuore puntata 9 novembre

E poi ancora dalle anticipazioni La notte nel cuore si apprende che nella prossima puntata in onda domenica 9 novembre sempre su Canale 5 in prima serata ci sarà un incontro inaspettato per la protagonista. Halil si presenterà senza preavviso presso lo studio di fisioterapia di sua figlia. Melek avrà un incontro inaspettato e scioccante con il padre Halil ma non avrà nessuna intezione di riallacciare i rapporti con lui. A questo punto, Halil si rivolgerà a Hikmet, alla quale racconterà la sua versione dei fatti accaduti anni prima con Sumru. L’uomo accuserà Sumru di aver mentito averlo calunniato e che non ha mai usato violenza contro di lei.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 10 novembre 2025/ Reyyan e Miran si sposano ma...

Nel frattempo ci sarà un’altra lieta notizia, Nuh annuncerà a Tahsin e a sua madre Sumru di aver iniziato un percorso di terapia con la psichiatra da loro consigliata. Il gemello di Melek sarà finalmente disposto ad affrontare i suoi problemi psicologici, che lo portano ad avere scatti di rabbia, gelosia e paura dell’abbandono. Svelate le anticipazioni La notte nel cuore più salienti non resta che ricordare che la dizi turca va in onda ogni domenica e martedì sera su Canale 5 a partire dalle 21.30.