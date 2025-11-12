Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata domenica 16 novembre 2025: resa dei conti tra Halil e Tashin

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 16 novembre 2025: Halil smaschera Sumru davanti Tashin e Nuh

Le anticipazioni La notte nel cuore sulla prossima puntata del 16 novembre 2025 svelano che ci sarà un resa dei conti infuocata tra Halil e Tashin. Facendo un passo indietro nelle scorse puntate Sumru ha confessato che la gravidanza dei gemelli Nuh e Melek è stata frutto da una violenza dall’allora marito Halil e che per questo motivo una volta partorito non se l’è sentita di crescere i due piccoli ma ha preferito abbandonarli. Nuh e Melek le hanno creduto ed hanno riallacciato i rapporti con lei.

Tuttavia dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre che nelle prossime puntate dall’arrivo dal passato di Halil cambierà tutto. L’uomo, istigato da Hikmet, darà tutt’altra versione dei fatti gettando discredito sulla donna. Il padre dei gemelli, infatti, dichiarerà di non aver mai sfiorato Sumru respingerà ogni accusa. Da parte sua Sumru si sentirà nuovamente oltraggiata e deciderà di affrontare il suo aguzzino e ci sarà un inaspettato e durissimo faccia a faccia tra i due. Alla presenza del figlio Nuh che metterà in dubbio le dichiarazioni dalle madre.



Tashin affronta Halil: anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata 18 novembre

Nel frattempo, le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata del 18 novembre 2025 rivelano che Sumru non informerà Tahsin dell’incontro e sarà Nuh ad avvisare l’imprenditore. A seguito di questo evento, Sumru deciderà di partire per fare chiarezza sul proprio passato, senza fornire dettagli sulla destinazione né sul momento del suo ritorno. Tuttavia informato da Nuh, Tashin affronterà Halil e ci sarà la tanto attesa resa dei conti. Tuttavia, le anticipazioni rivelano che accadrà qualcosa di inaspettato: potrebbe arrivare la notizia della morte del signor Sansalan, che da tempo si trova in stato vegetativo a causa di un incidente. L’appuntamento con la dizi turca di Canale 5 è per domenica 16 novembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5. Palinsesto ballerino per la soap che questa settimana andrà in onda in tre serate e che a partire dalla prossima vedrà la sua durata ridursi. Anzichè i tre consueti episodi ne andranno in onda due e mezzo.