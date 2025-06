Anticipazioni La notte nel cuore, slitta ancora la prossima puntata a domenica 6 luglio 2025: Sumru difende Melek e Nuh, mentre Cihan e Sevilay...

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata slitta a domenica 6 luglio: Sevilay e Cihan si sposano?

Nuovi cambi di programmazione nel palinsesto di Canale5 la dizi turca che vede per protagonisti Sumru ed i suoi segreti subirà degli ulteriori cambiamenti. Facendo chiarezza la prossima puntata de La notte nel cuore non andrà in onda domenica 29 giugno ma nemmeno venerdì 4 luglio come annunciato ma bensì slitterà a domenica 6 luglio 2025. Il motivo di questi continui cambiamenti non è chiaro e non è certo che saranno delle ulteriori variazioni nelle prossime settimane. Fatta questa premessa vediamo nel dettaglio le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata.

Dalle anticipazioni La notte nel cuore di domenica 6 luglio 2025 si scopre che nonostante i dubbi e la mancanza di un vero e proprio sentimento, ci sarà il matrimonio tra Cihan e Sevilay. I due convoleranno a nozze non perché tra di loro ci sarà un reale sentimento ma la verità sarà tutt’altra, Sevilay verrà ricattata da sua madre Hikmet e costretta a fare tutto ciò che dice. Ovviamente alla notizia del matrimonio tra i due Nuh e Melek saranno disperati perché entrambi fino all’ultimo aveva sperato in un finale diverso con un bel finale. I due gemelli reagiranno in maniera opposta l’uno rispetto all’altra.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata del 6 luglio: Sumru difende i suoi figli Nuh e Melek

Le anticipazioni La notte nel cuore svelano che i colpi di scena non mancheranno nella prossima puntata. Tormentato dai sensi di colpa e costretto a sposare una donna che non ama, Cihan cercherà di raggiungere Melek per spiegarle la verità e aprirsi con lei ma la ragazza non vorrà sentire ragioni e tutti i suoi tentativi saranno vani. Nel frattempo anche Sevilay cercherà un modo per chiarire con Nuh ma incontrerà il netto ostacolo della madre Hikmet che la tiene sotto scacco.

E poi ancora, dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre che Samet farà di tutto per allontanare i due gemelli dalla villa ma ci sarà un colpo di scena spiazzante, Sumru a sorpresa difenderà i figli Nuh e Melek e proverà ad opporsi alla loro cacciata perché consapevole che i due gemelli conoscono un importante segreto che potrebbe rovinare tutti loro. È solo per questo che la donna difende i due figli, oppure sta iniziando a provare dei reali sentimenti per loro? L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca, ricordiamo, è per domenica 6 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

