Le anticipazioni La notte nel cuore di settimana prossima prevedono un’altra puntata ricca di colpi di scena sul piccolo schermo. La serie turca sulla quale Mediaset ha deciso di puntare regalerà grandi sorprese ai telespettatori, pronti a godersi lo spettacolo e le emozioni. Le anticipazioni ci svelano che Nihayet sarà senza parole e chiederà a Sumru di spiegarle perché abbia compiuto un gesto simile. Il loro confronto, però, sarà interrotto da uno scandalo familiare: Harika proietterà un video compromettente per screditare Sevilay, proprio alla vigilia delle nozze con Cihan. Una puntata davvero scintillante e che porterà in dote una valanga di colpi di scena.

Nel frattempo, Nuh e Melek metteranno pressione su Sumru affinché confessi la verità a Samet: sono i suoi figli. Profondamente tormentata dal senso di colpa, Sumru si lascerà andare e si confiderà con la madre in un momento di fragilità. Sevilay, sopraffatta dalle circostanze, decide di fuggire, determinata a ricominciare altrove.

Anticipazioni La notte nel cuore: Hikmet e il dubbioso infarto

Le anticipazioni de La notte nel cuore di domenica 15 giugno 2025 ci rivelano inoltre che Hikmet avrà un infarto improvviso e dunque verrà ricoverata d’urgenza, suscitando grande preoccupazione tra i suoi cari. In questo clima di alta tensione, Sumru tenta di placare i conflitti con Melek e Nuh, i quali la accusano di averli abbandonati. Sevilay, divorata dal senso di colpa verso la madre, torna a casa promettendole di accettare il matrimonio desiderato da lei. Nel frattempo, Cihan scopre che Esat ha compromesso un contratto multimilionario e lo affronta con minacce.

Parallelamente, Samet e Cihan concludono un affare con Tahsin per soddisfare le richieste delle modelle ospitate nel loro albergo. La verità sull’infarto di Hikmet viene infine rivelata: era una messinscena orchestrata da lei e Samet per costringere Sevilay a tornare e accettare di sposare Cihan. Sumru rivelerà a Nihayet una spiazzante verità: “Loro sono i miei figli, li ho abbandonati”. Nihayet non riuscirà a credere alle parole di Sumru, che le ripeterà di aver abbandonato i suoi figli e di essere molto dispiaciuta per questo.