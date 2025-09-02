La Notte nel Cuore anticipazioni puntata in onda oggi - 2 settembre 2025 - su Canale 5: Melek deciderà davvero di costituirsi?

Ogni puntata nasconde un colpo di scena dietro l’angolo, risvolti inattesi ed emozioni pronte e raggiungere un apice inaspettato; le anticipazioni La Notte nel Cuore per la puntata di oggi – 2 settembre 2025 – raccontano di una situazione particolarmente delicata con Melek protagonista. Il presagio che sia accaduto qualcosa di brutto a Cihan metterà a dura prova la sua stessa voglia di vivere; nel frattempo, proprio la festa di fidanzamento del ragazzo potrebbe tramutarsi in un disastro totale. Due ‘incidenti’ e un’atmosfera tutt’altro che idilliaca, Sevilay a stretto contatto con un oscuro passato.

Le anticipazioni La Notte nel Cuore per la puntata di oggi 2 settembre 2025 partono da un terribile presagio per Melek che, dopo lo scontro con Cihan, è convinta di aver posto fine alla sua vita. “L’ho ucciso”, ripete nella sua mente mentre medita addirittura il suicidio. Qualcosa però distoglierà la sua attenzione da quei fatali intenti e deciderà così di consegnarsi direttamente alla giustizia. Nel frattempo, Bunyamin, Harika ed Esat trovano il corpo di Cihan che giace privo di sensi ma fortunatamente ancora in vita; l’uomo verrà trasportato immediatamente in ospedale ma dovrà fare i conti con un’operazione tutt’altro che dalla sicura riuscita.

Un festa si tramuta in un disastro… Anticipazioni La Notte nel Cuore puntata 2 settembre 2025

Mentre Melek è ormai sicura di volersi costituire, ignara delle condizioni di Cihan, sarà Tahsin a cercare di convincerla in tutti modi al fine di uscire dal commissariato. A dispetto della decisione di cambiare idea, per la donna sarà tremendo il peso del senso di colpa, ancora convinta di aver ucciso Cihan. Solo il pensiero del suo bambino riuscirà a riportarla per un attimo alla realtà ma un nuovo colpo di scena metterà a dura prova i suoi nervi: come fa Tahsin a sapere di suo figlio?

Le anticipazioni La Notte nel Cuore per la puntata di oggi – 2 settembre 2025 – proseguono con la festa di fidanzamento tra Cihan e Sevilay; tutto però potrebbe presto essere compromesso a causa di due imprevisti che nessuno dei protagonisti aveva pensato di mettere in conto. Berk, a gran sorpresa, rientra in scena; in passato ha avuto una relazione extraconiugale proprio con Sevilay. Ma non è tutto, la signora Tulay si vedrà improvvisamente privata di un suo prezioso braccialetto; una situazione scabrosa che metterà un senso di agitazione generale.

La Notte nel Cuore dove e quando vedere la nuova puntata in diretta streaming

Come ogni settimana, l’appuntamento con le anticipazioni La Notte nel Cuore non può mancare nel raccontare dove e quando vedere la nuova puntata. Fari puntati su oggi, 2 settembre 2025, in prima serata su Canale 5. Tre episodi dell’amata serie tv da non perdere e che saranno disponibili anche in diretta streaming mediante l’apposita piattaforma Mediaset Infinity.