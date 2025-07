Anticipazioni La notte nel cuore, puntata 27 luglio

Tornerà anche la settimana prossima su Canale Cinque la serie La notte nel cuore. Le anticipazioni della nuova produzione turca ambientata in Cappadocia ci rivelano che ne vedremo delle belle, ripartendo da quanto accaduto quest’oggi. Hikmet riunisce tutte le sue domestiche e ricorda loro che è lei a comandare su tutti. Ramazan racconta a Enise che Samet gli aveva dato l’ordine di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve. Esplode intanto un nuovo scandalo, le foto Cihan e Melek che si baciano vengono pubblicate online e scoppia il putiferio. Thasin fa una scoperta spiazzante su Melek e Nuh.

Le anticipazioni La notte nel cuore ci rivelano anche che Nihayet intanto non riesce a digerire il fatto che Sumru non voglia avere più niente a che fare con la famiglia Sansalan e l’unica che sostiene Sumru è Enise. Harika e Esat intanto decidono di chiudere una volta per tutte il rapporto con la madre. Sarà un addio definitivo?

Anticipazioni La notte nel cuore, la reazione del pubblico

Dopo le prime puntate di messa in onda possiamo trarre un bilancio più che positivo riguardo alla serie turca ambientata in Cappadocia. Le anticipazioni La notte nel cuore ci rivelano che nelle prossime puntate ne accadranno di tutti i colori, e per adesso la reazione del pubblico è stata più che positiva:

“Serie fatta bene e che sta dando lustro a Canale Cinque”, “Altro progetto turco che sta conquistando tutti”, “Ormai su Canale Cinque non sbagliano un colpo quando si tratta di roba turca” si legge via social. Vedremo se anche le prossime puntate in programma rispetteranno le aspettative.

