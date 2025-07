La Notte nel Cuore anticipazioni puntata in onda oggi - 6 luglio 2025 - in prima serata su Canale 5: Hikmet non ha intenzione di cambiare idea…

Un nuovo dezi turco e tante emozioni in divenire; questa sera – 6 luglio 2025 – arrivano 3 episodi imperdibili e per l’occasione non potevano mancare le succose anticipazioni La Notte nel Cuore. Al centro della scena troviamo ancora Nuh e Sevilay; il loro amore non sembrerà trovare sbocchi, nemmeno quando la via di fuga sembrerà essere a portata di mano. Il volere di Hikmet è perentorio e il rischio che sia disposta a tutto pur di concretizzare il matrimonio combinato con Cihan è più che verosimile.

Cosa nasconde Cihan? Svolta choc con Melek: anticipazioni La notte nel cuore/ Lui se ne va: gesto folle di le

Sevilay e Nuh tentano la fuga, ma… Anticipazioni La Notte nel Cuore, 6 luglio 2025

Le anticipazioni La Notte nel Cuore – per la puntata di oggi, 6 luglio 2025 – partono da una decisione importante per Sevilay e Nuh. Dopo gli ultimi avvenimenti, l’unica strada percorribile sembra essere quella di fuggire insieme ma il loro proposito verrà presto arginato da un’intromissione imprevista. Hikmet non solo li ferma ma denuncia anche il ragazzo per rapimento. Fortunatamente per quest’ultimo le forze dell’ordine comprenderanno la situazione e saranno presto rilasciati entrambi ma sarà la rabbia di Hikmet a prendersi la scena.

MOBLAND/ La serie dove famiglia e dinastia creano solo problemi

Dopo il tentativo di fuga, Hikmet non vuole sentire ragioni: sua figlia deve sposare Cihan e non è disposta a mettere in conto un rifiuto. I propositi nuziali mettono però in crisi anche lo stesso Cihan che proprio di recente era riuscito a stabilire un rapporto sempre più intenso con Malek. Purtroppo però, anche per lui la storia di quel matrimonio sembrerà l’unica via percorribile; non può deludere Samet che, in lacrime, ha chiesto di salvare la sua famiglia accettando proprio il matrimonio con la figlia di Hikmet.

Anticipazioni La Notte nel Cuore, 6 luglio 2025: Sevilay minacciata da Hikmet…

Le anticipazioni La Notte nel Cuore proseguono con un nuovo tentativo da parte di Nuh di salvare Sevilay. Nonostante i divieti di Hikmet, il ragazzo non indugia e vuole a tutti i costi evitare quel matrimonio combinato con Cihan. Tutto inutile, le minacce del genitore mettono in serio pericolo la stessa vita di Nuh e l’obiettivo più concreto, ovvero conoscere la verità di Sumru, prende il sopravvento su qualsiasi altra questione.

Perché La notte nel cuore non va in onda oggi, 4 luglio 2025/ Ecco quando torna con una doppia puntata

Quando tutto sembra ormai deciso, quando le nozze tra Cihan e Sevilay sembreranno ad un passo dalla realizzazione, Nuh e Melek troveranno il modo di escogitare un nuovo piano per cambiare le carte in tavola. La vendetta trova però un ostacolo imprevisto; se prima Sevilay sembrava disposta a tutto pur di assecondare il suo amore per il ragazzo, ora non è più dello stesso avviso. Le minacce di morte da parte di Hikmet hanno portato al risultato sperato dalla madre; ora Sevilay non ne vuole di sapere di Nuh ma solo per il suo bene.

La Notte nel Cuore, dove e quando vedere la puntata in diretta streaming

Per non perdersi nessuno dei colpi di scena previsti dal triplice appuntamento di questa sera, appuntamento alle ore 21.30 – oggi, 6 luglio 2025 – su Canale 5 con 3 nuovi episodi de La Notte nel Cuore. La puntata sarà inoltre disponibile come di consueto anche in diretta streaming grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.