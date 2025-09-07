Anticipazioni La notte nel cuore 9 settembre 2025: tensione, rivelazioni e spiazzanti verità in arrivo

Dopo la puntata in onda questa sera su Canale Cinque, La notte nel cuore farà ritorno sul piccolo schermo il 9 settembre 2025 con tanti colpi di scena e delle importanti novità. Stando alle anticipazioni La notte nel cuore, la serata del 9 settembre 2025 prevederà delle grandi sorprese per il pubblico che nel corso delle settimane si è affezionato alla serie. Troveremo come protagonista Sumru che andrà in carcere a far visita a Malek, presto anche Nuh deciderà di far visita e rivelerà di essere incinta.

Samet perderà la pazienza e diventerà una furia con Cihan, mentre Tahsin metterà in piedi un incontro fugace tra Sevilay e Nuh: lui vorrebbe che lei rimanesse, ma lei spingerà per fare ritorno alla villa Sansalan e fingere di inchinarsi alle volontà della famiglia. Tahsin si aprirà con Nuh e rivelerà di aver notato un cambio di atteggiamento in Sumru. Sempre Sumru sarà ancora protagonista e raconterà a Tahsin della violenza subita dal papà dei gemelli. Nah decide di fare un passo verso la madre dopo aver fatto una scoperta. Cihan deciderà di rimproverare Malek per aver nascosto di essere incinta.

La notte nel cuore, quante puntate sono previste?

La serie turca, approdata sul piccolo schermo italiano qualche mese fa, ha ottenuto grandi riscontri da parte dei telespettatori che hanno dimostrato di apprezzare l’ennesimo prodotto turco degli ultimi anni.

La notte nel cuore ha riscosso grande successo e in Italia è stata suddivisa in 42 puntate, a differenze delle 34 della versione originale turca. La serie è sbarcata in Italia lo scorso maggio, con la programmazione tv scattata più precisamente il 25 maggio 2025.