La notte nel Cuore, ecco le anticipazioni di oggi: una grave accusa sconvolge Nuh

Questa sera, domenica 22 giugno, una nuova puntata de La notte nel cuore ci attende su Canale 5 e allora andiamo subito a leggere le anticipazioni dell’episodio con Aras Aydin e Hafsanur Sancaktutan protagonisti. Molto preoccupata per quel che potrebbe accadere in futuro, all’interno della sua famiglia, Nihayet sta pensando ad un piano segreto per contrastare Nuh e Melek.

Intanto Cihan e Sevilay decidono di accettare il matrimonio, ma non hanno alcuna intenzione di proseguire a lungo: vogliono infatti separarsi e divorziare subito dopo le nozze. Brutte notizie per Nuh che finisce in manette con la gravissima accusa di omicidio. Melek rimane letteralmente senza parole e comincia ad attivarsi per dimostrare l’estraneità ai fatti di Nuh. Insomma, le anticipazioni de La notte nel cuore promettono davvero bene, con una puntata che certamente non ci annoierà.

La notte nel Cuore, le anticipazioni del 22 giugno: Cihan si avvicina a Melek

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano il periodo difficile di Sumru, che non riesce a riconciliarsi con i figli abbandonati, mentre pare esserci Nihayet dietro l’arresto di Nuh. Melek non vuole credere a questo scenario così inquietante, anche se presto potrebbe ricredersi. Oppure no?

Cihan, invece, fatica a trattenere i suoi sentimenti per Melek e per avvicinarsi a lei decide di offrirle aiuto e assistenza per difendere Nuh dalle gravi accuse con cui a suo malgrado sta facendo i conti. Melek accetterà l’offerta di Cihan o continuerà a fare da sé? Tutti quesiti che troveranno risposte questa sera, domenica 22 giugno, nella nuova puntata de La notte nel cuore. Ricordiamo che la puntata verrà trasmessa in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.20 circa.

