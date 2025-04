Cosa succederà nei prossimi episodi de La Promessa? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39, non si fermerà nemmeno domani in occasione della Festa dei lavoratori.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 1 maggio 2025. Cosa succederà? Salvador dopo aver deciso di accettare l’importante proposta di lavoro lascerà la Promessa, un momento che farà commuovere tutti i suoi amici, soprattutto Maria. La sua amata, infatti, non riuscirà a trattenere le lacrime.

La Promessa, anticipazioni 1 maggio 2025: Marcello prende il posto di Salvador, Virtudes scrive a Simona

I tantissimi fan della nota soap opera spagnola assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Le anticipazioni rivelano che dopo la partenza di Salvador sarà Marcelo a prendere il suo posto. L’uomo inizierà a lavorare alla tenuta come valletto, Teresa però non apparirà del tutto tranquilla.

La nuova cameriera personale di Cruz ha paura che il marito possa commettere degli errori e compromettere la loro permanenza a palazzo. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 1 maggio 2025 Simona riceverà una lettera da parte di Virtudes, la figlia le darà delle buone notizie, dopo un periodo difficile ha finalmente iniziato una nuova vita ed è felice.

Don Riccardo diventa sospettoso, Julia fa sentire Curro a disagio

Le novità però non sono ancora finite e i telespettatori sono curiosi di scoprire cos’altro accadrà a La Promessa domani, giovedì 1 maggio 2025. Stando alle anticipazioni lo strano comportamento di Don Romulo farà insospettire non poco Don Riccardo, inizierà infatti a pensare che il suo collega gli stia nascondendo qualcosa.

Nel frattempo Julia non smetterà di tormentare Curro con le sue domande sulla guerra e lui sarà molto a disagio. Anche Cruz sarà molto irritata a causa della presenza della ragazza alla Promessa, l’hanno informata dell’arrivo di un ospite ma non l’ha ancora incontrata.