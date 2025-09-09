Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà mercoledì 10 settembre 2025, Manuel prende le difese di Jana, José Juan cacciato dalla tenuta.

Tra poco andrà in onda su Rete 4 un nuovo episodio de La Promessa, diverse saranno le novità che come al solito faranno non poco incuriosire i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, non vedono l’ora di assistere alle intriganti vicende dei protagonisti dell’amata soap opera trasmesse tutti i giorni alle 19.39 con tanti colpi di scena che catturano sempre l’interesse dei fan.

Intanto sul web sono già emerse alcune anticipazioni de La Promessa relative all’episodio che andrà in onda su Rete 4 domani, mercoledì 10 settembre 2025. Cosa succederà? Sono sempre più accattivanti le trame della fiction spagnola ed è impossibile annoiarsi per tutti coloro che la seguono quotidianamente. Stando agli spoiler Maria alla tenuta cercherà di riavvicinarsi a Samuel, ma questo non sarà l’unica novità.

La Promessa, anticipazioni 10 settembre 2025: Curro e Julia minacciano José Juan

Tornata alla tenuta dopo un periodo di assenza durante il quale aveva fatto perdere le sue tracce Jana racconterà al suo amato la discussione avuta con Cruz. Gli spoiler fanno sapere che Manuel darà subito ragione alla fidanzata e prenderà le sue difese.

Cos’altro succederà a La Promessa nel nuovo appuntamento settimanale previsto per domani, mercoledì 10 settembre 2025? Le anticipazioni rivelano che Julia e Curro si scaglieranno duramente contro José Juan. I due minacceranno di sporgere denuncia contro di lui e lo cacceranno via dalla Promessa. Martina non apparirà soddisfatta, nel frattempo Don Alonso deciderà di rinunciare all’affare che gli è stato proposto dal duca de Carril.

