La Promessa continua ad appassionare sempre di più i suoi tantissimi fan con tante interessanti novità e colpi di scena. Questi quotidianamnete si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso li lasciano con il fiato sospeso. La nota soap opera spagnola va in onda da su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e cattura sempre l’attenzione di moltissime persone. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, martedì 11 marzo 2025. Queste rivelano che Jana si recherà di nuovo da Pia per portarle acqua e cibo e la troverà in difficoltà a causa del freddo che c’è nella grotta in cui ha trovato rifugio.

La Promessa, anticipazioni 11 marzo 2025: Ayala non vuole più denunciare Martina

Pia e Jana parleranno del piano architettato per ingannare Gregorio, all’uomo hanno fatto credere che la cameriera sia morta. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata di domani Catalina continuerà ad indagare e convocherà Petra in cucina per capire se il conte abbia dei nemici e, se così fosse, per scoprire di chi si tratta.

Cos’altro succederà nell’episodio di martedì 11 marzo 2025? Stando alle anticipazioni de La Promessa Ayala convocherà tutti per fare un importante annuncio. Quale? Il conte rivelerà di non voler procedere con la denuncia contro Martina.

