I tantissimi fan de La Promessa assisteranno a tante interessanti novità e colpi di scena nei prossimi episodi, come al solito resteranno incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e con le sue intriganti vicende cattura sempre la loro attenzione. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

In molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, mercoledì 12 febbraio 2025. Queste rivelano che sarà più subdolo che mai il progetto di Ayala. Cosa ha in mente? Il conte dopo aver comunicato di non voler denunciare Martina suggerirà di farla trasferire in una clinica psichiatrica, una proposta che spiazzerà praticamente tutti.

La Promessa, anticipazioni 12 marzo 2025: Martina verrà trasferita nella clinica psichiatrica

Di fronte alla contrarietà dei Lujan il conte non cambierà idea, continuerà a pensare che sia la soluzione migliore quella di mandare Martina in clinica. Catalina però non si arrenderà e nella puntata di domani farà delle domande a Petra, lei insinuerà il dubbio che Ayala abbia voluto incastrare Martina.

La ragazza è stato un ostacolo per il nobile fino ad ora, se la allontanerà potrà sposare Margarita e impossessarsi della parte de La Promessa ereditata dalla marchesa dopo la morte del marito. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che le confessioni di Petra non serviranno a salvare Martina, in piena notte infatti la madre e Ayala la porteranno nella clinica. Cos’altro succederà nell’episodio di mercoledì 12 marzo 2025? Al momento non sono trapelate altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

