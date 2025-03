Cosa succederà nei prossimi episodi de La Promessa? I protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Colpi di scena e novità non mancano mai e lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 marzo 2025/ Giulia insinua dei dubbi a Delia su Botteri

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata de La Promessa che verrà trasmessa domani, giovedì 13 marzo 2025. Queste rivelano che Virtudes non sarà ancora tornata dal viaggio fatto per riprendersi Adolfo e la cosa farà preoccupare non poco Simona. La cuoca sarà pronta ad uscire per cercarla ma prima che lo farà la figlia tornerà a La Promessa e sarà disperata.

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 marzo 2025/ Ridge lancia una sfida ad Eric, lui è convinto di vincere

La Promessa, anticipazioni 13 marzo 2025: Don Lorenzo consiglia a Maria Antonia di stare lontana da Cruz

I tantissimi fan dell’amata soap opera spagnola assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni Vera e Lope saranno di nuovo in sintonia, tra loro infatti sembrerà essere tornato finalmente il sereno.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nella puntata di giovedì 13 marzo 2025 Santos in preda alla gelosia cercherà di allontanare Vera e Lope e di approfittarsi della cameriera. Nel frattempo Don Lorenzo consiglierà a Maria Antonia di stare alla larga da Cruz affinché possa esserci un chiarimento tra lei e Don Alonso.

Un posto al sole, anticipazioni 12 marzo 2025/ La Polizia rintraccia Fusco, il primario oppone resistenza