La Promessa tiene quotidianamente moltissime persone incollate al televisore con le sue intriganti vicende, colpi di scena e novità non mancano mai e lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4, loro sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa succederà a La Promessa nell’episodio di domani, venerdì 14 marzo 2025? Catalina e Cruz si scontreranno a causa di Adriano, la marchesa la rimprovererà per aver permesso ad un contadino volgare e grezzo di introdursi nella tenuta. Le parole della matrigna la feriranno, la marchesina infatti deciderà di tornare nell’hangar. Intanto Virtudes rivelerà che i suoi suoceri le lasceranno suo figlio solo se riuscirà a dimostrare di possedere già del denaro per garantire un futuro al bambino.

La Promessa, anticipazioni 14 marzo 2025: Lope racconta la verità a Don Romulo

Nell’episodio che verrà trasmesso domani Salvador consiglierà a Lope di raccontare la verità sulla violenta lite con Santos a Don Romulo. Lui deciderà di seguire il suo consiglio e ne parlerà con il maggiordomo. Don Alonso e Margarita appariranno molto preoccupati per Martina, il conte Ayla però è convinto di aver preso la giusta decisione.

Don Riccardo è a conoscenza del fatto che suo figlio ha avuto con le donne un atteggiamento sbagliato in passato. L’uomo ha paura che Santos voglia approfittarsi di Vera, per cercare di impedirglielo lo minaccerà di licenziarlo. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nella puntata di venerdì 14 marzo 2025 Alonso proverà ad avere un chiarimento con Cruz, però quando parleranno di Catalina discuteranno di nuovo. Il marito spera in una riconciliazione, la marchesa però non vuole saperne nulla della figliastra.

