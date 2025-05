Non mancano i colpi di scena a La Promessa, la soap opera spagnola è sempre pronta a stupire i telespettatori con le sue vicende che tengono incollati al televisore tantissimi telespettatori ogni giorno. Ricordiamo che gli episodi vanno in onda tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4. Per chi non riesce a seguire le puntate sul piccolo schermo c’è la possibilità di vederle in streaming su Mediaset Infinity.

Per i più curiosi sono già disponibili interessanti anticipazioni sulla puntata di domani, giovedì 15 maggio 2025. Da tempo Catalina e Pelayo si contendono la gestione del business delle marmellate con Don Lorenzo, ma finalmente i due ragazzi avranno la meglio, Don Alonso infatti comunicherà di aver preso una decisione dopo aver appreso alcune notizie dal fronte, saranno loro ad occuparsi di nuovo delle marmellate.

La Promessa, anticipazioni 15 maggio 2025: Don Lorenzo pronto a vendicarsi

Tutti coloro che da anni seguono con grande interesse la fiction spagnola sono curiosi di scoprire quali saranno le altre novità protagoniste dell’episodio di domani. Stando agli spoiler trapelati sul web, dopo aver appreso la decisione presa da Alonso, Don Lorenzo sarà furioso e sarà intenzionato a mettere in atto la sua vendetta per l’affronto subito.

Tutte le puntate de La Promessa riscuotono sempre un notevole successo dal punto di vista degli ascolti, ogni giorno infatti sono tantissimi i telespettatori che non perdono la messa in onda della soap opera spagnola per scoprire cosa succederà ai loro amati protagonisti.

Manuel confessa a Jana di aver fissato la data del loro matrimonio segreto

Le trame de La Promessa continueranno a stupire non poco i telespettatori. Le anticipazioni, relative alla puntata di giovedì 15 maggio 2025, rivelano che dopo il confronto tra Curro e Manuel i due parleranno con Jana per fare chiarezza sulla rivelazione appena fatta. La ragazza scoprirà che il suo futuro sposo ha messo al corrente il fratello dei loro progetti matrimoniali.

Non appena resteranno da soli, Manuel rivelerà alla sua amata di aver raggiunto un accordo con padre Samuel sulla data delle nozze segrete. Le anticipazioni fanno sapere che il marchesino e Jana diventeranno marito e moglie tra cinque giorni.