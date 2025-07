I tantissimi fan de La Promessa si chiedono che piega prenderanno le vicende dei protagonisti nei prossimi episodi dell’amatissima soap opera spagnola, in onda su Rete 4 alle 19.39. Tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni e riesce sempre a stupire e ad incuriosire con tante intriganti novità. Va anche ricordato che le puntate non sono disponibili sono in televisione, infatti dopo la messa in onda le trovate anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Per la gioia dei fan più curiosi trapelano spesso interessanti spoiler che svelano alcuni dettagli in merito alle nuove vicende de La Promessa. Stando alle anticipazioni nella puntata di domani, mercoledì 16 luglio 2025, Don Alonso farà chiaramente capire al Conte Ayala che nessuno alla tenuta gradisce la sua presenza. Senza troppi giri di parole gli dirà che nessuno vorrebbe vederlo ancora lì perché gli permetterà comunque di restare.

La Promessa, anticipazioni 16 luglio 2025: Don Lorenzo tiene in pugno la duchessa

Altri colpi di scena terranno i telespettatori con il fiato sospeso nella puntata che verrà trasmessa domani? Stando agli spoiler Teresa sarà disperata dopo che Don Riccardo ha scoperto la verità. La cameriera lo pregherà di non svelare a Don Romulo il segreto che lei e Marcello stanno custodendo.

Il maggiordomo ha scoperto che in realtà Teresa e Marcelo sono fratelli e non marito e moglie e non sembrerà essere disposto a tenere nascosta la verità. Le anticipazioni de La Promessa rivelano poi che nell’episodio di mercoledì 16 luglio 2025 verrà fuori il fatto che è stata la Duchessa a mettere in giro le voci del tradimento di Don Alonso. Perché lo ha fatto? A costringerla è stato Don Lorenzo, l’uomo infatti dopo aver scoperto che Vera è sua figlia la ricatta.

