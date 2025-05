Da quando hanno iniziato a lavorare entrambi alla tenuta Teresa è apparsa spesso preoccupata a causa del marito e aveva ragione ad esserlo dal momento che ha già combinato qualche guaio. La cameriera personale di Cruz metterà in guardia Marcelo e lo inviterà a prestare maggiore attenzione alle sue mosse.

Sono tantissimi i telespettatori che seguono La Promessa da molti anni e non perdono un episodio, in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39. Le anticipazioni si lasciano sfuggire interessanti dettagli in merito alla puntata di domani, venerdì 16 maggio 2025. I fan sono curiosi di scoprire cosa accadrà e coloro che non potranno vedere la soap opera spagnola in televisione potranno recuperare ogni episodio in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il paradiso delle signore 10 anticipazioni, addio Marcello? Parla Pietro Masotti/ Torna Maria, via Alfredo

La Promessa, anticipazioni 16 maggio 2025: Julia interessata a Curro? Lui rassicura Martina

Teresa continuerà ad avere paura che il marito possa perdere il lavoro. Nel frattempo Martina dirà a Curro che Julia potrebbe avere un certo interesse nei suoi confronti, lui però ci terrà subito a rassicurarla dicendole che non ricambia il suo sentimento perché ama solo lei.

Anticipazioni Beautiful, 16 maggio 2025/ Steffy e Finn di nuovo complici, lui le fa una promessa

In cerca di vendetta dopo la decisione di Alonso, Don Lorenzo cercherà di provocare Pelayo sfidandolo a braccio di ferro nell’episodio di venerdì 16 maggio 2025. Le anticipazioni de La Promessa fanno però sapere che ad avere la meglio sarà il ragazzo e dopo aver vinto la sfida chiederà al De la Mata di non tormentare più né lui né Catalina.

Alonso fa infuriare Don Lorenzo, Manuel svela la data delle nozze a Jana

Non mancheranno le novità nemmeno nella puntata di oggi, giovedì 15 maggio 2025. Gli spoiler de La Promessa rivelano che Don Alonso annuncerà la sua decisione in merito al business delle marmellate. Farà sapere che la gestione tornerà nelle mani di Pelayo e Catalina e questo farà infuriare Don Lorenzo che deciderà di vendicarsi.

Anticipazioni Un Posto al Sole, puntate 15-16 maggio 2025/ Giulia devastata da una scelta di Luca…

Ci sarà un confronto tra Jana, Manuel e Curro, lei scoprirà che il marchese ha rivelato la loro intenzione di sposarsi in segreto a suo fratello. Poco dopo, Manuel informerà la fidanzata di aver parlato con padre Samuel e di aver scelto la data delle nozze, i due si sposeranno tra cinque giorni.