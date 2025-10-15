Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà giovedì 16 ottobre 2025, lite furiosa tra Santos e Ricardo, Manuel parla con Cruz e Alonso.

Tanti sono stati i colpi di scena a La Promessa di recente e coma al solito i suoi affezionati fan sono sempre rimasti davanti al televisore per non perdere tutte le vicende dell’amata soap opera spagnola. Con i loro intrighi i protagonisti catturano quotidianamente l’interesse e la curiosità di tutti coloro che da anni non perdono un episodio. Le puntate vanno in onda tutti i giorni su Rete 4, quando? Alle 19.39 e non delude mai dal punto di vista degli ascolti.

Moltissimi telespettatori si chiedono a quali novità assisteranno nelle prossime puntata de La Promessa, disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Nei giorni scorsi c’è stata una discussione tra Cruz e Manuel perché lei si è rifiutata di cedere a Catalina il palazzo che ha ereditato dal padre. La marchesa ha accusato il figlio di non avere ambizione e non sembrerà essere disposta a fare un passo indietro.

La Promessa, anticipazioni 16 ottobre 2025: Manuel parla con Alonso, Cruz furiosa

Sono trapelati sul web alcuni interessanti spoiler della soap che svelano qualche dettaglio inerente all’episodio che verrà trasmesso u Rete 4 domani, giovedì 16 ottobre 2025. Cosa accadrà? Ricardo proverà a ricucire il suo rapporto con il figlio, ma il suo tentativo si rivelerà un buco nell’acqua.

Scoppierà infatti una discussione alquanto animata tra Santos e suo padre nella puntata di giovedì 16 ottobre 2025, Don Romulo sarà costretto a mettersi in mezzo per rivolgere dei rimproveri al ragazzo. Stando alle anticipazioni de La Promessa Manuel discuterà dell’eredità con suo padre. Il marchesino vorrebbe che Catalina ottenesse il palazzo di Cadiz ma Cruz continuerà ad opporsi con ferocia.

