Sempre pronta a stupire tutti con le sue vicende La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39. Sono moltissimi i telespettatori che non perdono un episodio della soap opera spagnola, non tutti però riescono a seguirla sempre sul piccolo schermo ma è possibile vederli in qualsiasi momento sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni svelano già alcuni interessanti dettagli sulle puntate che verranno trasmesse nel weekend, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025. Cosa succederà? Dopo aver dato un secondo appuntamento a Don Gregorio dopo che lui gli ha dato buca, Manuel si preparerà al loro nuovo incontro e Jana lo sorprenderà mentre prenderà una pistola, alla sua amata chiederà di non seguirlo.

La Promesa, anticipazioni 17 maggio 2025: Manuel vuole fare un accordo con Don Gregorio

Nella puntata di domani il maggiordomo si presenterà all’incontro con Manuel e mentre i due saranno l’uno di fronte all’altro il marchesino gli proporrà di stringere un accordo con lui. Di che si tratta? Gli spoiler rivelano che sarà disposto a non denunciarlo per aver ucciso il suo compagno di cella, gli darò anche dei soldi ma per ottenere tutto ciò dovrà andare via e non dovrà più tornare a Lujàn.

Puntata dopo puntata La Promessa riesce a tenere incollate al televisore moltissime persone, infatti dal punto di vista degli ascolti conquista sempre ottimi risultati. Le anticipazioni svelano altre novità in merito all’episodio di sabato 17 maggio 2025. Catalina metterà al corrente Lope, Candela e Simona del fatto che sarà di nuovo lei ad occuparsi della gestione del business delle marmellate.

La Promessa, anticipazioni 18 maggio 2025: Julia esce allo scoperto con Curro e lo spiazza

Non mancheranno i colpi di scena nemmeno nella puntata di domenica 18 maggio 2025. Stando alle anticipazioni le condizioni di salute di Santos inizieranno a migliorare e lui ringrazierà Petra per la sua vicinanza. Manuel racconterà il suo incontro con Gregorio a Don Romulo, Don Riccardo invece consegnerà una lettera da parte di Maria Antonia a Cruz.

Don Romulo si lamenterà degli errori di Marcelo con Teresa, Maria poco dopo le dirà che suo marito parla spesso con le altre domestiche facendole notare che il suo atteggiamento non si addice ad un uomo sposato. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Catalina si sfogherà con Martina alla quale dirà di essere molto stanca a causa dei suoi impegni. Una rivelazione di Julia sconvolgerà non poco Curro, gli dirà che il suo vero nome è Matilde. La ragazza era la fidanzata del suo commilitone, Paco, morto in guerra.