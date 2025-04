Le ultime vicende de La Promessa stanno tenendo tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nei prossimi episodi. Quotidianamente i telespettatori restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende, novità e colpi di scena non mancano mai. La soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

In molti sono curiosi di sapere cosa succederà a La Promessa nella puntata di domani, giovedì 17 aprile 2025. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che Pelayo e Catalina dopo aver fatto pace sono pronti a concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Intanto, Don Lorenzo metterà pubblicamente in dubbio il fatto che Ayala sia stato avvelenato.

La Promessa, anticipazioni 17 aprile 2025: il Conte Ayala in difficoltà, Jana fa una confessione a Maria

Le novità non sono ancora finite e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni il Conte, già in evidente difficoltà con Margarita, inizierà a dire che potrebbe essere stato qualcos’altro a causare i terribili sintomi che si sono manifestati il giorno del malore.

Nel frattempo Virtudes vorrebbe portare Adolfo alla tenuta ma Petra si opporrà dicendole he queste decisione devono essere valutate e approvate da Cruz. Cos’altro succederà a La Promessa nella puntata di giovedì 17 aprile 2025? Durante una chiacchierata con Maria Jana le confesserà di aver rivelato a Manuel che Pia in realtà è ancora viva.

Il Conte Ayala rinuncia a mandare Martina in convento per non perdere Margarita

Nella puntata de La Promessa che andrà in onda oggi, mercoledì 16 aprile 2025, per non perdere Margarita il conte Ayala dovrà abbandonare l’idea di mandare Martina in convento. Intanto Don Romulo chiederà a Petra di recuperare i soldi che Don Alonso ha dato al convento come risarcimento, lei dirà a Santos di cambiare atteggiamento e strategia nei confronti di Vera e Lope.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Virtudes dovrà trovare un nuovo posto in cui poter accudire il figlio dal momento che i suoi suoceri non possono più occuparsi di lui. Nel frattempo Maria Antonia inizierà ad essere stanca dell’atteggiamento di Cruz, penserà quindi di lasciare per sempre la tenuta. Salvador e Maria riscontreranno dei problemi nell’organizzazione del loro matrimonio, intanto Manuel dirà a Jana che vuole far visita a Pia nella grotta. Peyala non ha intenzione di tornare alla tenuta e chiederà a Catalina di trasferirsi da lui, la marchesina però gli farà un’altra proposta.