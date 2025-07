Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà giovedì 17 luglio 2025, Catalina turbata dalla confessione di Pelayo, Alonso delude Romulo.

Va in onda tra poco su Rete 4 una nuova puntata de La Promessa e sono in molti ad attenderla con ansia perché curiosi di scoprire tutto quello che succederà alla tenuta. Le vicende dei protagonisti riescono sempre a catturare l’interesse di moltissimi telespettatori, infatti non perdono una puntata. Quando va in onda la soap opera spagnola? Tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre fantastici risultati in termini di ascolti.

I fan più curiosi sul web cercano sempre nuovi spoiler in merito ai nuovi episodi de La Promessa. Sono emersi diversi dettagli dalle anticipazioni relative alla puntata di domani, giovedì 17 luglio 2025. Cosa accadrà? Romulo apparirà molto deluso nel momento in cui Don Alonso gli dirà che non potrà riassumere Pia alla tenuta. Quale sarà la reazione del maggiordomo? Darà le sue dimissioni.

La Promessa, anticipazioni 17 luglio 2025: Catalina turbata affronta Martina

Stando agli spoiler alla tenuta si presenterà il fratello di Paco, José Juan. Nel frattempo Pelayo parlando con Catalina si lascerà sfuggire una terribile rivelazione. Di che si tratta? Confesserà alla sua amata di aver sperato che perdesse il bambino che sta aspettando solo perché non è lui il padre.

La confessione di Pelayo sconvolgerà non poco Catalina e dovrà anche affrontare Martina. Le anticipazioni de La Promessa svelano infatti che nell’episodio di giovedì 17 luglio 2025 la marchesina dovrà negare le voci che la cugina ha ascoltato di nascosto in merito alla paternità del figlio che porta in grembo.

